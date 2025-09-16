Радев е новият Ивелин!

Елементарните действия на самодържавеца Радев все повече го издават! Напоследък т.нар. „спасител на нацията“ прави все повече живи включвания, в които се опитва да громи политическите си опоненти. И по този начин се превръща в имитатор на отрочето си от „Величие“ Ивелин Михайлов, който ползва същия прийом.

И докато Михайлов използва блогъра Киро Брейка, за да ретранслира словоблудствата си, то сигурно Радев ще използва за тази роля съветника си Димитър Стоянов, прочул се като Митко SMS-а.

И от изтребител вече се вижда, че Радев е заменил шарлатаните от ПП с „Величие“. Румен и Ивелин все едно са си плюли в устите и бръщолевят все едни и същи глупости, без да си дават сметка в какви посмешища се превръщат.

Единствената разлика е в произношението. Докато Румен има по-твърд изказ, то интонацията на новото му отроче е мека и провлачена.

Не е лошо двамата вече открито да признаят, че играят в един и същ отбор и да станат съпредседатели на „Величие“. И без това няма как да излъжат умния български народ, като уж играят самостоятелно.

Хората отдавна са наясно, че двама нарцистични егоисти няма как да подобрят бита им, след като мислят единствено как да се обогатят.

Едни предсрочни избори ще докажат ясно колко струват Радев и Николов и колко далеч са те от собствените си представи.

В този смисъл е прогнозата и на президента в периода 2002-2012 г. Георги Първанов, който сряза идеята за евентуален политически проект на Румен Радев. В интервюто той заяви, че подобна инициатива едва ли ще има успех, позовавайки се и на личния си опит.

„Няма да се случи добре. Аз минах по този път. Когато тръгнахме да правим АБВ, на нас ни даваха 16-17%. Оказа се, че този процент е надут от други очаквания. Допускам, че президентът Радев също няма да има крупен успех с един такъв проект. След като излезе от президентската институция, той има право да предприема каквото си иска“, посочи Георги Първанов.

Никак не е лошо Радев да се вслуша внимателно в думите на Първанов, преди надутия от самия него балон да гръмне!

Източник: blitz.bg