Пребитият до смърт в пиянско меле общински гард в Слънчев бряг – част от шпиц командата на кмета на Несебър Дерибеят Николай Димитров възлагал „мокри“ задачи на служителите от специализираното звено за самоохрана https://crimes.bg/vodeshha-tema/prebitiyat-do-smart-v-piyansko-mele-obshtinski-gard-v-slanchev-bryag-chast-ot-shpic-komandata-na-kmeta-na-nesebar-3/189061 Crimes.bg

В ранните часове на неделя Стефан Денев – Поляка, 48-годишен общински гард от Несебър, загина след жесток побой от петима роми от село Оризаре в центъра на Слънчев бряг. Инцидентът започна в чалга бара на хотел „Диамант“, където Денев и приятелите му се сдърпаха с пияната група. Според очевидци, свадата започнала след сблъсък между общинския бодигард и един от ромите, последвал масов бой, а полицията се намеси едва след като барманът активирал паник бутона.

След първоначалното разтърваване, Стефан Денев – Поляка решил да се насочи към друг нощен клуб, но по пътя си към баничарницата бил нападнат от същата група. Петимата роми го пребили до смърт, като при падането Денев инцидентно си е наранил главата и глътнал езика си. Свидетели били таксиметрови шофьори и ранобудни граждани, които подали сигнал на 112, след което полицията арестувала извършителите. Според криминалистите основният извършител е Живко Георгиев – Зоро, на 36 години.

Стефан Денев – Поляка беше част от „Специализираното звено за самоохрана“ към Община Несебър, ръководено от Християн Росенов Пенков и създадено от кмета Николай Димитров. Звеното се използва за охрана на общински имоти, обществени събития и лични поръчки на кмета, включително тормоз на несъгласни хотелиери и контрол над местни избори. Служителите разполагат с модерни джипове, мотоциклети BMW и висококласно оборудване, а щатът на охранителите е над 40 души, без отчет за разходите. Местните описват гардовете като хора с вид и поведение на мутри, въпреки добродушния характер на Стефан Денев – Поляка.

Източник: Уикенд