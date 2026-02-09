ПОЗОР! Борислав Сандов ли е моралният убиец от “Петрохан” и покровител на педофилската секта? (РАЗСЛЕДВАНЕ) Зеленият екстремист е отговорен за шестте трупа и мрачните тайни на хижата https://crimes.bg/vodeshha-tema/pozor-borislav-sandov-li-e-moralniyat-ubiec-ot-petrohan-i-pokrovitel-na-pedofilskata-sekta-razsledvane-3/184620 Crimes.bg

“Борислав Сандов е моралният убиец и отговорник за шестте трупа край Петрохан, в т.ч. на непълнолетно момченце и 22-годишен младеж, паднали жертва на извратена секса, гравитираща около ППДБ и зеления октопод, пуснал пипала в т.нар. демократична общност”. Така криминалист, запознат с детайлите около трагедията, коментира истинските виновници.

Мистерията “Петрохан” може би днес не би била възможна ако през 2022 г. Борислав Сандов не бе дал зелена светлина на новосъздадена неправителствена организация с име „Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии“, която да поеме дейности, наподобяващи охрана и контрол върху защитени територии.

Припомняме, че според сайта Еко Новини, споразумението с групата на убитите е за охрана на всички зони по „Натура 2000“, тоест на близо 35% от територията на страната – над 40 000 квадратни километра.

Договорът на Борислав Сандов, който дава „зелена светлина“.

Всичко започва в началото на 2022 г. На 13 януари е регистрирано сдружението с нестопанска цел „Национална агенция за контрол на защитените територии“. Сред учредителите са Ивайло Иванов, Ивайло Калушев, Николай Златков, Дечо Василев и Пламен Статев – четирима от които години по-късно ще бъдат намерени мъртви край хижа „Петрохан“.

Само 27 дни след регистрацията на организацията и едва 58 дни след старта на кабинета „Петков“, на 8 февруари 2022 г., Борислав Сандов подписва рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и новоучреденото НПО.

По думите на самия Сандов, изречени след убийството, документът не създавал права и задължения и представлявал „лист хартия“ – символичен жест на партньорство за опазване на природата. На практика обаче именно това споразумение се оказва ключът, който легитимира дейността на една частна структура в сърцето на защитени територии от „Натура 2000“.

През това време (бел.ред. - от 13 януари 2022 г. до съвсем скоро) организацията не само оцелява институционално, но и разширява присъствието си на терен, изграждайки база край хижа „Петрохан“, поставяйки бариери, видеонаблюдение и дронове, и упражнявайки фактически контрол върху достъпа до части от Стара планина.

Вероятно и до днес дейността на това НПО щеше да остане известна на тесен кръг чиновници, природозащитници и местни хора, ако не беше шесторното убийство, което разтърси държавата в началото на февруари 2026 г. В района на хижа „Петрохан“, която служи за база на т.нар. “планински рейнджъри”, с куршуми в главите са открити телата на трима от учредителите на сдружението – Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, а по-късно и на Ивайло Калушев, за когото се счита, че хладнокръвно е застрелял двете момчета и в последствие сам се е гръмнал.

Убитите не са случайни фигури. Те стоят в самото ядро на организацията, създадена през януари 2022 г. с претенции за „национален“ контрол върху защитените територии. Именно тези хора са били двигателят на структурата – участвали са в управлението, в контактите с институции, в логистиката и в изграждането на реалното присъствие на НПО-то в планината. След убийството стана ясно, че част от тях са разполагали със сериозен арсенал от оръжия, макар формално да са с чисто съдебно минало.

Особено показателен е случаят с Дечо Василев. Докато публично е представян като човек, отдаден на каузата за опазване на природата той развива и сериозен бизнес извън екологичната сфера, включително в областта на одита и счетоводството. Негови съдружници го описват като човек с кауза, но и с контакти, ресурси и влияние, далеч над типичния профил на природозащитен активист.

Друг ключов персонаж в тази история е Ивайло Калушев - открит прострелян, най-вероятно след самоубийство, на 8 февруари т.г. Именно той е собственик на хижа „Петрохан“, закупена малко преди старта на дейността на организацията, и именно около тази хижа се концентрира цялата инфраструктура на т.нар. рейнджъри. Калушев е сред хората, които реално управляват логистиката и присъствието на НПО-то на терен, включително поставянето на бариери и контрола върху достъпа до планинските маршрути.

Същите лица стоят зад няколко свързани неправителствени организации, регистрирани в кратък период от време – структури за биоразнообразие, карстови и хидрогеоложки изследвания, екстремни спортове, а впоследствие и Българска рейнджърска асоциация. Всички те са свързани персонално, организационно и идейно, а „Националната агенция за контрол на защитените територии“ се явява тяхната най-видима и най-амбициозна форма.

Т.е. Сандов е дал благословия за оформянето и разрастването на една по своята същност организирана престъпна група, функционираща като държава в държавата с благословията на ППДБ.

Точно тази комбинация – частна собственост върху ключов обект, паравоенна визия, сериозно оборудване, международни контакти и политическа легитимация чрез подписан договор с държавата – превръща НПО-то в структура, която години наред съществува в сивата зона между гражданска инициатива и частна охранителна формация. И когато този модел завършва с шест трупа в планината (два от които в невръстна възраст), въпросът вече не е само кой е стрелял, а кой е позволил всичко това да съществува толкова дълго.

Отговорът идва от самосебе си - Борислав Сандов и еко кръжеца му, за които излизат все по-обосновани предположения, че реално са презентирали извратените “рейнджъри” пред ключови фигури в ППДБ, особено що се касае до последвалите лицензи и разрешения от МОН да извършване на образователна дейност - детски лагери, школи и дори на частно училище, работещо в негласна колаборация с мъртвите “природозащитници”. Без разбира се да пропускаме ключовите им финансови донори в лицето на Васил Терзиев и Саша Безуханова.

Но нека се движим по същество.

Още към момента на подписване на споразумението между Сандов и “рейнджърите”, организацията вече има реално присъствие в Стара планина. По данни, разкрити още през 2022 г. от „Еко Новини“, членовете ѝ се настаняват в района на хижа „Петрохан“, където започват да ограничават достъпа на туристи към популярни маршрути, включително към връх Тодорини кукли. Тези действия нямат законово основание – планинският туризъм не е забранен в зоните от „Натура 2000“, а ограничения могат да се налагат единствено чрез утвърдени планове за управление.

Гардовете, които са с неясни правомощия, са получили благословия от МОСВ да спират туристи в района на хижата и не им позволяват да преминават към Тодорини Кукли. Действия, които са напълно в разрез със закона, тъй като ограниченията в зоните от Натура се определят от Планове за управление, които не забраняват дейности като планински туризъм.

Интересно е, че от сайта на въпросната т.н. „Национална агенция“ става ясно, че тя работи в сътрудничество с няколко други неправителствени организации, също създадени в началото на 2022г. Това са неправителственият „Европейски институт за биоразнообразие“, който е създаден на 12.01.2022г. и ще обучава рейндъри. Друг партньор е европейският Институт за Карстови и Хидрогеоложки Изследвания - Е. А. Мартел, основан на 13.01.2022г. от основателя на предходния Европейски Институт и на „Националната Агенция“.

„Още по-интересното е, че единият от основателите на Националната Агенция (обвиненият в педофилски действия и злоупотреба с малолетни момченца Ивайло Калушев) придобил от министерство на земеделието едно парцелче от малко над 5 /пет/ декара около хижата Петрохан. Това придобиване е станало на 13.12.2021 - в деня на встъпването в длъжност на новото правителство, а цената за петте декара е цели 4928 левчета“ става ясно от разкритията на екологично сдружение, алармирало още през 2022 г. за безобразията, забъркани от Борислав Сандов.

„Става ясно, че в цялата работа има нещо фалшиво, а зад нея седи някой със страшно много пари. Очакваме с интерес да разберем как точно ще се възстановяват разходите им досега“ заявяват от риболовния клуб, подал сигнала.

Остро към подписаното споразумение реагира и Асен Личев - бившият екоминистър в служебното правителство на Стефан Янев. Той пита министъра на околната среда и водите Борислав Сандов дали „новосъздадената на 13 януари 2022 неправителствена, но Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии, с която ти си сключил споразумение за "осигуряване на регулаторни и контролни функции за опазването на околната среда и защитените зони...", е поела и защитата на небето(с хеликоптери) над Защитените Територии“.

“….. Ей Сандов, дали Новосъздадената на 13 януари 2022 неправителствена, но Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии (с която ти си сключил споразумение за "осигуряване на регулаторни и контролни функции за опазването на околната среда и защитените зони...") е поела и защитата на небето над Защитените Територии! И дали хеликоптера с който отстреляха от небето над Защитена Територия диви кози е включен във охраната на въздушното пространство?

Затова може би не ОПОВЕСТЯВАШ КОЙ отстреля дивите кози миналата година?…”, пита гневно Личев.

Вакханалията не би могла да съществува без частното финансиране, от където изплуват имената на Васил Терзиев и Саша Безуханова.

Един от най-неизяснените въпроси остава финансирането. Организацията публично твърди, че не е получавала нито лев държавно или публично финансиране и че разполага със „100% частни средства“. В същото време тя разполага с оръжия, моторни шейни, дронове, униформи и сериозна логистика – разходи, които предполагат значителен финансов ресурс.

Именно тук се появява името на Васил Терзиев. На вече сваления сайт на „Националната агенция за контрол на защитените територии“ е съществувала отделна страница с благодарности към спонсори, в която Терзиев е посочен поименно и със снимка. Този факт, макар и впоследствие заличен от официалното онлайн присъствие на организацията, остава проверим чрез интернет архиви и търсачки. Така се оформя пълната картина: държавен министър подписва споразумение, а бъдещ кмет на София подпомага финансово същата структура.

Източник: crimesbg.com