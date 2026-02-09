ПОТОП В РИНГ МОЛ! Аптека SoPharmacy заля с тиня търговския център. Калпавата канализация даде на късо (ВИДЕО)

Призивите ни към отговорните институции да запечатат столичния Ринг Мол, които отправяме от м. септември м.г., се оказаха напълно основателни. В неделя търговския център от ада, както софиянци с право го наричат, плувна в мръсна вода и фекалии заради калпавата канализация.

Любителски кадри в социалните мрежи показват как докато хората лежерно обикалят магазините, под краката им буквално извира вонящ гейзер, който за секунди залива пространството, разнасяйки гнусни бактерии, смрад и мръсотия.

Залята беше касата на EasyPay, където от ранна утрин граждани се трупат да си платят битовите сметки или да изпратят някой лев по бързата процедура. Водната стихия е станала причина компютрите да дадат на късо, а ценни платежни документи да бъдат унищожени, разказват потърпевши. Съседен щанд също е претърпял тежки щети, коментираха отвратени клиенти.

Пряк виновник за мокрия и противен апокалипсис този път е аптечната верига SoPharmacy, зад която наднича дългата сянка на олигарха Огнян Донев. В случая обаче виновник е не той, а некадърното и по всяка вероятност твърде алчно и крадливо управление на мола, което отказва да извърши ремонт на инфраструктурата в обектите, които менажира.

Излишно е да казваме, че мръсната вода, разнасяща куп зарази, се е стекла и в съседните заведения за хранене, които и без друго стават редовен повод клиенти да се оплакват от ниската им хигиена.

“Това е шопинг център от ада. Такава мръсотия, смрад и зарази няма да видите и на Централна гара. Женският пазар пък е Шанз Елизе в сравнение с Ринг мол”, възкликна отвратен посетител. Той показа на наш репортер разбитите тоалетни със счупени седалки, които (по думите му) се използвали най-вече за обмяна на ласки между изпаднали мургави гейове или за изнасилване на ученички от случайно преминаващи “батковци”. Това се случвало под благия поглед на охранителната фирма, която хич не си давала зор да въвежда ред. Най-вероятно за да не си развали отношенията с дилърите на дрога, които също шетали в “Ринг-а” като у дома си. Дали и те са в комбина със собствениците, МВР трябва да отговори. За липса на тоалетна хартия, салфетки и други достижения на клозетната цивилизация няма смисъл да отваряме дума. “То водата редовно спират, ти за кърпички питаш”, изсмя се друг посетител, подгонен от нуждата.

Като декор на тежката престъпност, обзела иначе претенциозния обект, е зверската мръсотия. Тя се простира буквално където Ви видят очите - от захабените плочки, през гнусните коридори, та чак до заведенията за бързо хранене. Там е истински рай за насекоми и гризачи от всякакъв род, но до кухните на “Макдоналдс” и подобните му обекти достъп имали само най-тлъстите плъхове, с габарити на охранени котараци. Те редовно могат да бъдат видяни и заснети от минувачите, а клиповете с противни гризачи са почти ежедневие в мрежата.

Състоянието на храната пък е тема за цял отделен материал, защото в “Ринг мол”, точно както на Слънчака, манджа не се хвърляла, а само преминавала от едно състояние в друго. Вчерашните пържени картофки днес вече са картофена супа, развалените зеленчуци се поднасяли на пюре или като добавка към готвените ястия, а онова, от което са направени кебапчетата и кюфтетата, би погнусило и феновете на филми за човекоядци, издадоха някогашни готвачи и сервитьори, имали нещастието да бачкат там.

Може би най-трагично от всичко е състоянието на киното “Сине Гранд”, допълва разказа ни млада майка. Тя твърди, че ако не са децата й, никога не би стъпила в приличащата на бордей зала, чиито седалки не били виждали пране от отварянето на обекта. “Толкова са мазни и наслоени с мръсотия, че след филм директно всички влизаме в банята, защото косите ни са като поляти с олио. Дрехите ми идва да ги изхвърля, т.к по столовете скачат бълхи и лазят буболечки, щастливо развъдени поради липса на задължителната дезинфекция. Да не говорим, че плъховете са проникнали и там, най-вероятно привлечени от гранясалите пуканки, които пробутват на децата ни за луди пари”, завърши разказа си госпожата, помолила да спестим името й.

Може би нямаше да разваляме апетита на читателите с разказ за “Ринг мол” ако у нас не оставаше натрапчивото съмнение, че този търговски център, излязъл сякаш от самата преизподня, не се закриля от множество знайни и незнайни, държавни и общински служители. Вместо да си влязат в ролята и да санкционират самозабравилите се собственици на обекта, като нищо и те са на гнусната им хранилка. И прибират рушвети, тлъсти поне колкото плъховете, щъкащи на воля там. Ще се радваме ако отговорните институции се събудят от сън и ни опровергаят, налагайки подобаващи глоби.

Източник: crimesbg.com