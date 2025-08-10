Политолог: Това, на което сме свидетели в момента, е може би загрявката за предстоящите догодина президентски избори

Критиките на президента по отношение на управляващата коалиция следва една логична последователност. Този път тя е насочена към готвената от правителството разпродажба на държавни имоти. Отделно от това трябва да кажем, че опозицията не е в много добро състояние. Това, на което сме свидетели в момента, е може би загрявката за предстоящите догодина президентски избори. Това каза политологът Атанас Радев в "Денят започва в неделя" по БНТ.

Според политолога Боян Балев президентът обръща внимание по отношение на продажбата на държавна собственост - нещо, за което всички ние трябва да внимаваме, тъй като през последните години имаме изключително много лоши примери. По думите му е положително, че в публичното пространство се обръща по-голямо внимание на този въпрос.

Политологът Милен Желев коментира изказването на Румен Радев, че всичко това се прави от правителството на Борисов и Пеевски, като уточни, че анонсът за правителството на Пеевски и Борисов е по-правилен и последователността не е случайна, защото държавният глава неведнъж е споменавал, че всъщност Борисов е зависим от Пеевски.

"Моето мнение е, че Румен Радев сякаш се опитва да използва летните горещини, за да злепостави своите политически опоненти, но за това, което казва, има разумни доводи. Не зная кои са тези кражби от 90-те години, за които той говори - дали е приватизацията или заменките със софийски имоти - спомням си едни палави заменки по време на тройната коалиция, когато апетитни имоти по морето потънаха по неясен начин в частни ръце, мисля, че сега е на път да се случи същото и не може обществото да остане с впечатление, че те ще бъдат справедливо разпределени тези имоти. Те обикновено отиват при наши хора - т.е. близки до управляващите, без значение от коя партия са те."

БНТ, „Денят започва в неделя"