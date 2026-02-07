Педофил ли е издирваният от МВР собственик на хижата Иво Мексиканеца? Сигналите в ДАНС срещу безследно изчезналия Калушев били подавани от свидетел срещу Кирил Петков и Лена Бориславова https://crimes.bg/vodeshha-tema/pedofil-li-e-izdirvaniyat-ot-mvr-sobstvenik-na-hizhata-ivo-meksikaneca-3/184436 Crimes.bg

Безследно изчезналият и обявен за национално издирване от МВР като вероятен свидетел или извършител на тройната екзекуция на горските рейнджъри официален собственик на хижа „Петрохан“ Ивайло Калушев – Иво Мексиканеца е бил разследван от МВР като замесен в педофилска мрежа с деца. Десетки хлапета са посещавали лагери за опознаване на природата, организирани от свързаната с Калушев рейнджърска организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

Скандалните и недоказани обвинения в педофилия срещу Ивайло Калушев бяха публично огласени от МВР два дни след мистериозното тройно убийство на горските рейнджъри Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, а подхвърлената към журналистите пикантна информация от директора на ОД на МВР – София Тихомир Ценов събуди подозрения, че полицията се опитва да прикрие истинската причина за тройната екзекуция.

Докато МВР набеди Калушев в педофилия, бившият екоминистър Борислав Сандов, подписал през февруари 2022 г. спорното споразумение за сътрудничество с „Национална агенция за контрол на защитените територии“, предупреди, че Ивайло може да е отвлечен и ликвидиран от хората, убили тримата му сподвижници и опожарили умишлено хижа „Петрохан“ с цел унищожаване на сървърите, в които се съхраняват кадрите от десетките поставени видеокамери и дронове за наблюдение на района от въздуха.

Оказа се, че преди да изчезне безследно в неделя вечерта, Ивайло Калушев е изпратил съобщение на мобилния телефон на майка си.

„Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямам никакви сили повече да се боря с тази кочина... То не е причината, то е просто капката, която преля за всички нас чашата, поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете (не е Леон) – момиче е, в твоя чест :))) Прости ми, благодаря ти от сърце и когато намериш сили (по-скоро е по-добре), просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш. Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар. Направи напук и виж вътре в себе си и се усмихни. Обичам те много. Бъди свободна!“, гласи дословно писмото на Ивайло Калушев изпратено до майка му, с което той сякаш се прощава с нея. След получаването на съобщението майката на Калушев изгубва всякаква връзка с него. Малко по-рано в профила си в социалната мрежа той е публикувал стихотворението „Борба“ на Христо Ботев.

В сряда следобед информацията, че срещу Ивайло Калушев се е водило разследване за педофилия, беше публично потвърдена и от главния прокурор Борислав Сарафов, който в пряк текст обвини родители на деца, посещавали в близкото минало лагери за опознаване на природата, че са отказали да съдействат на разследването за педофилска мрежа.

Според близки на Ивайло Калушев, срещу него са постъпили два анонимни сигнала в МВР, че прелъстява непълнолетни момченца през 2022 г.

„Сигналите срещу Иво бяха фалшиви и зад тях стоеше Атанас Русев от сдружението „Да запазим Корал“. Същият подаде и сигнал в прокуратурата срещу Кирил Петков и Лена Бориславова, че са фалшифицирали подписа му под протокол от заседание, на което се взима решение за освобождаване на Кирил Петков от управителния съвет на „Да запазим Корал“, за да може той да встъпи в длъжност като служебен министър на икономиката в първия служебен кабинет на Стефан Янев през пролетта на 2021 г.“, разказва приятел на издирвания от МВР Ивайло Калушев.

Според думите му до враждата между Калушев и Атанас Русев се стигнало, след като собственикът на хижа „Петрохан“ осуетил с експертното си мнение опит на природозащитника да прибере милиони левове от държавата, за да разреши водната криза в Перник. Русев настоявал, че пещерната карстова система около Боснек, където е водосборът на река Струма, трябва да бъде разчовъркана, но Калушев успял да убеди представители на екоминистерството, че това няма да доведе до никакъв резултат, освен че ще унищожи екосистемата. Така проектът на Атанас Русев бил спрян в последния момент.

51-годишният Ивайло Калушев е наричан Иво Мексиканеца заради честите си и продължителни пътувания в Мексико. До редакционното приключване на броя той все още беше в неизвестност. Мнозина криминалисти авансово пророкуваха, че Ивайло ще бъде открит самоубит. Загадка е и кое е издирваното 16-годишно лице от МВР във връзка с тройното убийство.

Според запознати Ивайло бил доста странна птица и трудно се примирявал със сексуалната си ориентация. Често ставал безпричинно агресивен. Още преди години имало подозрения, че е отключил шизофрения, но той не е бил диагностициран с психическо разстройство. В периода, в който е живял в Мексико, редовно е злоупотребявал с наркотици, които е възможно да са отключили психическо заболяване, подозират специалисти.

Източник: Уикенд