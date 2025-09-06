Паскал се предал сам, за да лекува мозъчен тумор в Берлин Контрабандистът натиснал Стефан Димитров с пудела с пачките да поеме вината за тировете с цигари, може да се измъкне с условна присъда https://crimes.bg/vodeshha-tema/paskal-se-predal-sam-za-da-lekuva-mozachen-tumor-v-berlin-3/171949 Crimes.bg

Контрабандният бос Никола Николов – Паскал, който преди седмица бе екстрадиран от Сърбия като основна фигура в шумното митническо дело за нелегален трафик на цигари от България към Европа, но беше пуснат на свобода от съда заради тежкото му здравословно състояние, сам е поискал да се предаде на властите у нас, за да бъде свалена издадената преди година европейска заповед за задържането му.

65-годишният аферист, сочен от десетилетия като най-големия контрабандист в България, не може да започне лечението си в Германия, тъй като е обявен за международно издирване. Заради това още преди три месеца Паскал предприел действия по завръщането си у нас, като сам изявил готовност да даде показания срещу бившата шефка на митниците Потя Банкова, бившия МВР шеф Бойко Рашков и съпредседателя на „Продължаваме промяната" и бивш министър на финансите Асен Василев, които опъвали чадър над контрабандните канали

„Паскал трябва да замине за Берлин до края на годината, за да се подложи на лечение в реномираната клиника „Шарите“. Той има постигната договорка с прокуратурата да бъде пуснат в Германия“, разкрива запознат със стратегията на митичния трафикант на цигари.

Твърди се, че Никола Николов – Паскал е оказал натиск към Стефан Димитров да поеме вината като бос на престъпната група, прекарвала тирове с нелегални цигари от България към Европа. Стефан Димитров нашумя миналата пролет като „младежа с пудела с пачките евро“, след като при задържането му разследващите откриха в мобилния му телефон множество негови снимки с бившия МВР шеф Бойко Рашков и с тогавашния главен секретар на силовото министерство Живко Коцев, който също е привлечен като обвиняем по митническото дело.

Според показанията на Никола Николов – Паскал, дадени след завръщането му в България, той само е помагал на баща и син Марин и Стефан Димитрови – казвал им кои транспортни фирми е ползвал в миналото, насочвал ги към шофьори на тирове, съветвал ги за маршрути, по които да минават камионите с нелегални цигари, но не бил централна фигура в схемата.

Според твърденията ни Паскал контрабандата на цигари минавала със съдействието на Асен Василев, Бойко Рашков и Живко Коцев, на които били плащани всеки месец подкупи. Паскал обяснява, че не познавал лично нито един от тримата, но знаел от Стефан Димитров – Малката Яра, че те покровителствали цигарената контрабанда. В опъването на чадъра участвала и бившата шефка на Агенция „Митници“ Петя Банкова, която също била близка с баща и син Марин и Стефан Димитрови.

Според запознат, Паскал може да се измъкне с условна присъда и в бъдещото дело за трафик на цигари. Срещу Николов са повдигнати три обвинения – за участие в организирана престъпна група, за няколко деяния за контрабанда и за държане на акцизна стока, което е свързано с обвинението за контрабанда.

Основната вина ще бъде поета от Стефан Димитров – Малката Яра, който ще бъде обвинен като шефа на организираната престъпна група, заедно с баща си Марин Димитров, бивш началник на Изпълнителна агенция рибарство и аквакултури (ИАРА). Обвинения ще бъдат повдигнати и на трима шофьори на тирове, а също и на Петя Банкова и Живко Коцев. засега от прокуратурата запазват мълчание дали ще привлекат като обвиняеми Асен Василев и Бойко Рашков. До този момент нито един от двамата не е викан на разпит.

Преди няколко месеца шофьорът на Асен Василев – Лъчезар Ставрев, беше задържан в ареста по обвинение за длъжностно престъпление и пране на пари след показания на Петя Банкова, че чрез него тя е получавала заповеди от бившия финансов министър. Ставрев е на свобода под парична гаранция.

Запознати допускат, че в следващите седмици Бойко Рашков също може да бъде привлечен като обвиняем по митническото дело и да бъде призован на разпит в Антикорупционната комисия.

Показания срещу Бойко Рашков са дали четирима – Марин Димитров, Петя Банкова, Никола Николов – Паскал и бившата министърка на туризма Николина Ангелкова, която е била разпитана още миналото лято заради интимната си връзка с обвинения бивш главен секретар на МВР Живко Коцев.

По време на разпита си пред прокурор, даден на 10.10.2024 г., бившата шефка на Агенция „Митници“ Петя Банкова разказала, че Рашков бил „сивият кардинал“ в митниците и че е човекът, който е диктувал на Кирил Петков и Асен Василев къде и какви кадрови промени да бъдат правени. Без да изпада в детайли, Банкова обяснила пред разследващите, че е получила информация, според която всеки месец Стефан Димитров е плащал по 200 00 евро на Бойко Рашков. Парите идвали не само от контрабанда на цигари, а и от лихварска дейност с бързи кредити. Изтекли в медиите снимки от дома на бившия МВР шеф в компанията на арестувания Стефан Димитров и Живко Коцев, също удостоверяват близостта на Рашков с контрабандистите.

„Няма как да каниш в дома си хора, които не са от най-близкия ти кръг и да общуваш радушно с тях“, коментират запознати.

Според обвиненията на Рашков той се запознал с Марин Димитров – Ярата, когато бил вътрешен министър, тъй като контрабандистът искал да му разкаже как през 2009 г. е бил притискан от Бойко Борисов да оттегли свои показания срещу бившия министър на земеделието Мирослав Найденов за подкуп от 200 000 лв.

Разследващите разкриват, че Бойко Рашков е съсед по имот със Стефан Димитров – Малката Яра и че двамата ползват един и същи градинар – Николай Воденичаров. Прочутото имение на Рашков с рекордните 12 бани и тоалетни и със застроена площ от над 700 кв. м. край Американския колеж в София е съседно с къщата на арестувания контрабандист.

В края на 2022 г., когато според ДАНС Стефан Димитров – Ярата вече е движил контрабанден канал на цигари от Турция към България и е плащал на полицаи и митничари, в ГДБОП е образувана разработка за пране на пари с наименование „Градинарят“, като разследването установява, че в аферата е намесен и Бойко Рашков, който по това време е шеф на МВР.

Ангажирани с разследването на аферата твърдят, че в периода 2020-2022 г. през 66-годишния Николай Воденичаров, който работи като градинар в къщата на Бойко Рашков от 2012 г. насам, са преминали 5 830 000 лева, дошли на няколко транша от Швейцария и Кипър през дружествата „Евроелектрик“ ООД и „Никмар". Милионите били превъртени няколко пъти между фирмите, преминали и през градинаря на Бойко Рашков, а накрая потънали в дружества в офшорни зони и собственици. Съмненията на разследващите са, че милионите левове са за Бойко Рашков и идват от контрабандистите, които са използвали като сламена фигура по прехвърлянето на средствата градинаря Воденичаров.

В ГДБОП стигат до Бойко Рашков покрай разследването на оперативно интересно лице от кръга на баща и син Димитрови, като използват разрешени СРС-та срещу него. Така научават, че градинарят Николай Воденичаров често контактува с министъра на вътрешните работи Бойко Рашков. Воденичаров е привикан за обяснения в ГДБОП, а след като разпитът му приключва, той е проследен от цивилни антимафиоти как отива право в имението на тогавашния МВЛ шеф във вилна зона „Американски колеж“.

Временно разработката „Градинарят“ е потулена от ГДБОП, но сега материалите ще бъдат използвани от разследващите и прокуратурата за митническото дело.

Източник: Уикенд