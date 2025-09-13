Паскал се измъква и за нелегалната цигарена фабрика Не могат да свържат контрабандиста с открития под кравеферма бункер с папироси за 30 млн. лв. https://crimes.bg/vodeshha-tema/paskal-se-izmakva-i-za-nelegalnata-cigarena-fabrika-3/172436 Crimes.bg

Екстрадираният от Сърбия в България контрабанден бос Никола Николов – Паскал като основна действаща фигура по шумното митническо дело, който впоследствие бе пуснат под домашен арест заради силно разклатеното му здраве, няма да бъде обвинен като съпричастен към дейността на разбитата в началото на юли нелегална цигарена фабрика край хасковското село Момково, разкрива запознат от прокуратурата.

След разбиването на най-голямата нелегална фабрика за производство на цигари в България, скрита под кравеферма край село Момково, в която се отглеждат над 300 крави, от МВР и от държавното обвинение обявиха, че данни от разследването уличават Никола Николов – Паскал като таен собственик на манифактурата заедно със Стойчо Захариев, известен с прозвището Стойчо Милионера.

Тогава анализ на откритите в бункера над 100 милиона къса цигари установи, че те са идентични със заловените в Румъния в края на 2023 г. тирове с папироси, за които се твърди, че са минали по контрабандните трасета на баща и син Марин и Стефан Димитрови, действащи под опеката на Паскал. Именно след залавянето на тировете с контрабандни цигари в Румъния в България стартира разследването за мащабна контрабанда, по което през пролетта на 2024 г. бяха арестувани тогавашната шефка на Агенция „Митници“ Петя Банкова, главният секретар на МВР Живко Коцев и баща и син Димитрови.

Никола Николов – Паскал обаче офейка от страната и беше задържан няколко месеца по-късно в Белград, където уж отишъл да се лекува.

След като неотдавна беше предаден на родното правосъдие, Паскал беше разпитван в продължение на часове по митническата афера, а от държавното обвинение разкриха, че той е признал частично вината си – посочил, че е помагал на баща и син Димитрови да изнасят тирове с нелегални цигари към Европа като ги е насочвал към определени шофьори на тирове, за които знаел, че се занимават с контрабанда и им посочвал по кои маршрути да се движат камионите, така че да бъдат избегнати митническите проверки. Според показанията на Паскал той знаел от баща и син Димитрови, че чадър над контрабандата е спуснат от Асен Василев и от Бойко Рашков, които обаче не познавал.

Според запознат от държавното обвинение Никола Николов дори не е бил разпитван във връзка с разбитата подземна фабрика за цигари край Хасково, макар в МВР да имало оперативни данни, че той е поддържал комуникация с 47-годишния Николай Перчемлиев и със Стойчо Захариев – Милионера. Перчемлиев заедно със съпругата си Росица и своя баща Димитър засега са единствените обвиняеми за цигарената фабрика, която беше открита под фермата им за крави в село Момково. И тримата обаче са на свобода под парични гаранции, макар Николай Перчемлиев първоначално да се укриваше от МВР преди сам да се предаде в полицията в средата на юли. Според прокуратурата Росица Перчемлиева е отключвала склада в подземието на кравефермата, под който беше скрита фабриката за цигари, а за производството на цигари е отговарял нейният мъж Николай.

Нелегалната производствена база за цигари е действала поне от 2022 г., като във фабриката са инвестирани 50 млн. лв., а данни от разследването на митническото дело сочат, че заловените в Румъния тирове с цигари са произведени в бункера под кравефермата в Момково. Въпреки това срещу Паскал и свързаните с него баща и син Марин и Стефан Димитрови не са повдигнати обвинения за нелегално производство на цигари.

„Липсват доказателства, които да сочат по безспорен начин, че Паскал и Димитрови са тайни собственици на подземната фабрика за цигари. Според разследването контрабандните папироси, трафикирани от Марин и Стефан Димитрови, са с неизвестен произход“, разкрива запознат с разследването. Версията, че цигарите идват от Турция, а не от България обаче изглежда все по-малко достоверна.

Някои от откритите в нелегалната фабрика край Хасково над 10 машини и съоръжения за тютюневата промишленост са били собственост в миналото на обявената в ликвидация през 2008 г. държавна цигарена фабрика „Хасково Табак“. Според полицейски източник, контрабандистите са се сдобили с машините преди няколко години, след като ги купили от димитровградска фирма, спечелила обявен през 2009 г. търг за продажбата им. Машините са били основно ремонтирани впоследствие и са пуснати в експлоатация заедно с внесени нелегално от Турция свръхмодерни манифактури за производство на цигари.

За да не бъдат заловени заради огромни сметки за ток, контрабандистите са използвали два генератора за ток в бункера с цигари. Във фабриката са работили на смени между 20 и 30 човека, като за тях са били изградени и спални помещения с бани и тоалетни. Смята се, че част от работниците са били украинци. Нито един от тях обаче не е открит и арестуван.

Твърди се, че след бягството на Никола Николов – Паскал в Сърбия миналата пролет и избухването на митническата афера, по която бяха арестувани тогавашната шефка на митниците Петя Банкова, главният секретар на МВР Живко Коцев и свързаните с трафика на цигари контрабандисти Стефан и Марин Димитрови – Ярите, нелегалната фабрика за цигари край Хасково е преустановила дейността си за няколко месеца. В края на м.г. производството на цигари менте „Марлборо“, „Дънхил“ и „Давидоф“ отново е възобновено.

Според запознати с трафика на цигарите и с осигуряването на подкупи за митнически служители се занимавал хасковският кримибос Кръстю Кръстев – Къци Маймуната, който лично бил посочен от Никола Николов – Паскал за негов наследник. През годините Къци Маймуната многократно е бил разследван за трафик на наркотици и цигари от Турция към Европа през България. 59-годишният кримибос е близък от дълго време и с обвиняемия за нелегалната цигарена фабрика Николай Перчемлиев.

През 2015 г. Перчемлиев, тогава управляващ спедиторска фирма, беше арестуван заради контрабанда на цигари от Турция към България през ГКПП „Капитан Андреево“ заедно с още 21 човека, сред които и осем митничари. Според обвинението цигари на обща стойност почти 50 милиона лева са влизали нелегално с тирове, като стоката е била оформяна документално като текстил, стъклени чаши и бобини за текстилната промишленост. Впоследствие обаче обвиненията срещу Перчемлиев са свалени, а съдбата на това дело за контрабанда е неизвестна.

Източник: Уикенд