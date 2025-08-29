Паскал пропява срещу Асен Василев?

Контрабандният бос Никола Николов – Паскал може да избегне продължителния престой в ареста на Националната следствена служба и да бъде настанен в МВР болница, а след това пуснат под домашен арест. Това се оказва възможно заради изявеното от него желание да даде показания срещу бившия финансов министър и председател на „Продължаваме промяната“ Асен Василев за ролята му в трафика на цигари от България към Европа. Паскал беше екстрадиран в България от Сърбия със заповед разписана във вторник от сръбския министър на правосъдието.

Никола Николов офейка от България миналата пролет, дни преди зрелищния арест на шефката на Агенция „Митници“ Петя Банкова, която беше закопчана в кабинета си като покровител на контрабандни трасета за трафик на цигари от България към Европа. Заедно с Банкова бяха задържани и тогавашният главен секретар на МВР Живко Коцев, бившият шеф на „Гранична полиция“ Петър Субев, в тъмницата се озоваха и трафикантите от Хасково Марин и Стефан Димитрови, ръководещи оперативно-контрабандната империя на Паскал.

Няколко месеца по-късно всички задържани по митническата афера бяха пуснати на свобода от съда, а разследването беше замразено заради отсъствието на Паскал. 65-годишният контрабанден бос беше арестуван миналата есен в Белград и прекара 4 месеца в сръбска килия, след което беше въдворен под домашен арест, преди властите в Сърбия да разпишат поисканата от България екстрадиция.

Според запознати от държавното обвинение Паскал е дал индикации още преди няколко седмици, че е готов да даде показания срещу бившата митническа шефка Петя Банкова и Асен Василев.

„След разбиването на най-голямата нелегална фабрика за цигари в България в село Момковци край Хасково през юли, в която бяха открити цигари на стойност над 30 милиона лева властите в Сърбия бяха подложени на натиск от други държави в Европа да предадат Паскал на българското правосъдие, за да бъдат пресечени мащабният трафик и продажбата на нелегални цигари в Германия и в Англия. Когато научи, че не може да избегне експулсирането си в България, Никола Николов даде индикации, че е готов да свидетелства срещу бившия финансов министър Асен Василев, бившия МВР шеф Бойко Рашков и доскорошната шефка на митниците Петя Банкова за спуснат от тях чадър над контрабандата.

Паскал обаче иска неприемливото – да бъде със статут на защитен свидетел, а не на главен обвиняем. Неговите разпити тепърва предстоят“, разкрива запознат.

Още миналата есен бившата шефка на митниците Петя Банкова и контрабандистът Стефан Димитров – Малката Яра, дадоха показания, които уличават Асен Василев като покровител №1 на контрабандните канали.

Първа пропя Петя Банкова, която разказа, че подкупите за Асен Василев от контрабанда са били събирани от неговия шофьор Лъчезар Ставрев. Впоследствие Малката Яра също посочи сътрудника на Асен Василев като човека, през когото са минавали плащанията.

43-годишният Лъчезар Ставрев беше арестуван миналата есен пред дома на Асен Василев в центъра на София при секретна акция на МВР, а дни по-късно прокуратурата му повдигна цели три обвинения – пране на пари, длъжностно престъпление и престъпен договор с лице, заемащо публична длъжност. Задържането на Ставрев, който е сътрудник по сигурността на Асен Василев, предизвика острата реакция на „Продължаваме промяната“ - от партията излязоха на протест пред Софийския градски съд и определиха ареста на шофьора на Асен Василев като политическа репресия. Ставрев беше пуснат от ареста тази пролет, срещу него до този момент не са повдигнати обвинения като част от митническата банда на Паскал.

Според държавното обвинение Лъчезар Ставрев е спускал устни заповеди на бившата шефка на Агенция „Митници“ Петя Банкова кой да бъде назначен, преназначен или уволнен в митниците, а освен това събирал пари от контрабандни схеми за парфюми, електронни цигари и трафик на мигранти, които отивали към Асен Василев и бившия МВР шеф Бойко Рашков. Според показания на Стефан Димитров – Малката Яра, бившата шефка на Агенция „Митници“ Петя Банкова лично му разказала за изграден канал за контрабанда на парфюми от Турция, чрез който всяка седмица у нас влизали по 15 000 бройки. Каналът бил ръководен от турчина Мехмед, който плащал по 3 лева на всеки флакон, за да влезе необмитена стоката му у нас и да продължи към Европа.

„Петя Банкова ми разказа, че от тази схема се събирали около 90 000 евро всеки месец. Уговорката е била между митничаря Георги Калпакчиев и турския гражданин Мехмед. От тази нерегламентирана сума Калпакчиев е давал определена сума на Петя Банкова, която не ми сподели точно в какъв размер е. Банкова ми каза обаче, че от тази нерегламентирана сума, която Георги Калпакчиев й дава, тя оставя 20% за себе си, а останалите ги дава лично или на Асен Василев, или на Лъчезар Ставрев“, свидетелства Малката Яра.

Според показанията му Банкова е била назначена от Алексей Петров за заместник-директор в Агенция „Митници“ и че за назначението й са дадени 300 000 лева подкуп на Асен Василев. В показанията си пред съдия, дадени на 21 ноември 2024 г., Малката Яра разказва и за контрабанден канал за електронни цигари, от който се събирали по 120 000 лева на камион.

„Определена сума от тези пари взема Петя Банкова, която оставя 20% за себе си, а останалите предава на Асен Василев или на Лъчезар Ставрев, който пък от своя страна ги предава на Асен Василев... Друг контрабанден канал, за който знам, е свързан с вземането на нерегламентирани парични суми от т.нар. „просяци“. Това са граждани от България, които пазаруват от Турция стоки, който впоследствие внасят у нас, без да ги обявяват на митница. Така се събират по 100 лв. от всеки човек, всеки ден. Това са много граждани, около 120-130 човека на ден, като от всеки се събира такава сума. Получава се сума от поне 12-13 хил. лева всеки ден. Схемата за предаване на тези пари е същата, която описах по-горе, докато достигне до Асен Василев“, пише в показанията си Стефан Димитров.

Малката Яра твърди и друго – че на 8 март 2024 г., по-малко от месец преди да бъде арестуван заедно с баща си и с Петя Банкова, той отишъл в кабинета й, за да й подари цветя за празника. „С влизането подразбрах, че тя не беше в настроение. Попитах я какво има и тя ми показа една чанта с пари, в която имаше пачки с евро и каза, че са 200 000 евро. Петя Банкова ми каза, че за пореден път е възмутена от това колко малко пари остават за нея. Каза, че от тези 200 хил. евро за себе си ще си остави само 20 000 евро, а останалите 180 000 ще ги даде на Асен Василев.

Парите бяха в бяла картонена торба, която после прибра в гардероба до своето бюро“, твърди Стефан Димитров. Според показанията му Асен Василев поставил за задача на Петя Банкова да събира минимум по 500 000 евро подкупи на месец в Агенция „Митници“, като част от паричните потоци минавали през шофьора Лъчезар Ставрев, а в други случаи Банкова сама носела парите.

Името на Лъчезар Ставрев като черен касиер на Асен Василев и неформален кадровик в митниците изплува и от показанията на бившата шефка на Агенция „Митници“ Петя Банкова, която свидетелства, че бившият финансов министър е кадрувал в митниците с цел да овладее корупционните финансови потоци. В писмени показания на Банкова, дадени от бившата митническа шефка на 10 и 11 октомври в качеството й на обвиняема, тя описва как миналата есен Асен Василев е сложил ръка върху контрабандните канали чрез смяна на шефовете на митническите пунктове в Калотина, Капитан Андреево и териториалните дирекции на митниците в София, Варна и Пловдив. Василев накарал Банкова да направи рокадите в митниците с обяснението, че нямал доверие на тогавашния директор Павел Тонев, който беше сменен в началото на 2024 г. Според показанията на Петя Банкова Асен Василев е бил краен получател на милиони от корупционни схеми, които са се движели оперативно от бившия МВР шеф Бойко Рашков, главния секретар на силовото министерство Живко Коцев, както и от някогашния митничар Петко Петков.

Банкова твърди в показанията си, че Асен Василев е използвал като свои куриери за „специфични“ задачи шофьора си Лъчезар Ставрев и Жана Токова, началник на кабинета му, тъй като бил предпазлив и предпочитал разпорежданията му да се случват чрез посредници.

Запознат от държавното обвинение разкрива, че в следващите дни се очаква Никола Николов – Паскал също да посочи Асен Василев като човека, на когото е плащано за чадър над контрабандата. Мълви се, че Паскал имал и видео доказателства за даването на рушвети на Лъчезар Ставрев.

Източник: Уикенд