Първият интерактивен музей на българските жени будителки отвори врати в София

В Деня на народните будители София посрещна нов културен акцент - първият интерактивен музей, посветен на българските будителки. Проектът е създаден от Фондация „Будителките" и се намира на площад „Гина Кунчева", в близост до паметника на Васил Левски, между галерия „Квадрат 500" и университетската ботаническа градина.

Музеят разказва за живота и делото на 14 изключителни българки - сред тях Екатерина Каравелова, Юлия Малинова, Анна Карима, Яна Язова и други. Всички те са личности, допринесли за културното, общественото и духовното развитие на България в периода от Възраждането до 9 септември 1944 г.

Посетителите могат да научат повече за техните постижения, като сканират QR-кодовете, разположени върху специални пейки в пространството на площада. Всеки код води към уебсайт с интерактивно съдържание на български и английски език.

„Искаме да върнем в общественото съзнание имената на жените, които са работили и творили за България. Те са част от изграждането на съвременните европейски ценности и култура у нас", сподели Косара Чигирева от Фондация „Будителките".

Проектът цели да припомни ролята на българските жени в развитието на обществото и да насърчи по-широкото им присъствие в историческата и културната памет на страната.

Организаторите канят столичани и гостите на града да посетят новия музей и да се потопят в историите на вдъхновяващите българки.

бТВ, „Тази събота"