МОН ще съдейства за възстановяване на диалога в НАТФИЗ при спазване на академичната автономия

Министерството на образованието и науката ще положи всички усилия и ще използва законовите възможности, за да съдейства за разрешаването на конфликтната ситуация в Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов" (НАТФИЗ), но при стриктно спазване на академичната автономия на българските висши училища. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев на среща с част от протестиращите студенти и преподаватели от Академията, в която участва и заместник-министърът проф. Сеня Терзиева.

Проф. Вълчев подчерта, че подкрепя студентите в правото им да поставят искания и да изразяват активната си позиция. Именно затова МОН е готово да окаже съдействие, експертна и правна помощ, ако е необходимо, за да се намери правилното решение. По инициатива на министерството утре ще се проведе следваща среща с участието и на НПСС в опит да бъде възстановен диалогът между заинтересованите страни по казуса.

Министърът постави акцент върху статута на висшите училища и академичното им самоуправление. „Автономията е едно от най-важните достижения на българското висше образование и ние сме длъжни да я пазим. Заедно с това обаче може и трябва заедно да търсим възможните решения", каза министърът. Проф. Вълчев отбеляза още, че Законът за висшето образование е предвидил механизми за разрешаване на подобни конфликти в рамките на самото висше училище. По думите му Академията следва да използва всички свои органи и процедури, включително Общото събрание, факултетните съвети и Етичната комисия, където могат да бъдат разглеждани сигнали и да се търсят решения по възникнали спорове.

От МOН беше поставен и въпросът за създаването на Академичен омбудсман в Академията, който допълнително да укрепва механизмите за защита на академичната общност - практика, която вече съществува в редица университети. Подобна фигура би могла да подпомага диалога между различните страни.

Пред студентите и преподавателите проф. Вълчев подчерта, че академиите по изкуствата имат особена обществена мисия. „Те не само подготвят бъдещи творци и професионалисти, но и формират ценности, характер и култура. Именно затова е важно подобни ситуации да бъдат преодолявани чрез взаимно уважение", заяви той.

В срещата участваха още началникът на кабинета на министъра Георги Балджиев, заместник-ректорът по международно сътрудничество на НАТФИЗ проф. Елена Тренчева, деканът на Факултет „Екранни изкуства" доц. Цветелина Цветкова и студентите Емануил Цонев и Тони Пенчев.