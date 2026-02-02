Мъже с автомати охранявали хижата, при която откриха 3 трупа (снимки) Къщата е била опожарена, а въоръжените се представяли за рейнджъри, опазващи гората https://crimes.bg/vodeshha-tema/mazhe-s-avtomati-ohranyavali-hizhata-pri-koyato-otkriha-3-trupa-snimki-3/184070 Crimes.bg

Мъже с автомати охранявали хижата, при която днес откриха три трупа. Това съобщиха хора, живеещи в планинския район около годечкото село Гинци, близо до Петрохан. Те се представяли пред местните като рейнджъри, които пазят гората от нелегални дървосекачи.

През нощта местните чули изстрели, които ги стреснали. Часове по-късно стана ясно, че близо до отдалечената и труднодостъпна къща са намерени телата на трима мъже. По непотвърдена официално информация, по труповете имало следи от стрелба, наблизо е открито и оръжие.

В момента в района гъмжи от полиция. Има и линейки, както и пожарна кола. На място са и представители на Окръжна прокуратура - София, както и кметът на Гинци.

Няколко коли с полицаи се отправиха към бившата хижа "Петрохан", която в момента са стопанисва от частно лице, като те бяха предвождани от униформени с автоматични оръжия, съобщи NOVA. Всички автомобили са спирани от полиция на около 1.5-2 км от местопрестъплението.

"Къщата на ужасите" е била подпалена.

Преди няколко години хижата сменила собствениците си. Оттогава хората, наричащи себе си рейнджъри, охранявали обекта и периметъра около нея в гората.

Сигналът е подаден към 11:40 ч. на тел. 112. Той е бил за пожар.

"Намерените тела край хижа Петрохан не са овъглени. Има три трупа. Във всички случаи става дума за убийство на повече от две лица". Това съобщиха директорът ОДМВР - София. старши комисар Тихомир Ценов и окръжният прокурор Христина Лулчева-Гугуманова.

Няма преки свидетели в зоната на хижата, добавиха те. Тепърва ще се установява имало ли е изстрели. Предстои да се изясни с каква дейност са се занимавали тези хора, с каква цел е обитавана хижата, както и каква е причината за смъртта им, тъй като само съдебно-медицинска експертиза може да установи това, добавиха представителите на МВР и прокуратурата.

Хижата е била опожарена, потвърдиха те. В момента, в който стане ясно, че е безопасно да се влезе и да се разследва, тогава може да се направи оглед, тъй като вътре има газови бутилки. Знае се, че загиналите са живели в нея.

Мястото е било огледано и с дронове от екипи на полицията.

По случая е образувано и досъдебно производство. Огледите вероятно ще продължат и през нощта, както и през утрешния ден.

