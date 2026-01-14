Майката на набедения за сводник Пешо Калашника в ЕКСКЛУЗИВНА изповед: СИНЪТ МИ НЕ ПОЗНАВА ИЦО ПАПАТА. В АРЕСТА ПОМАГАШЕ НА БЛАГОМИР КОЦЕВ

В края на миналата седмица гръмна новината, че синът на Ицо Папата, както е по-познат ромският тартор и дългогодишен шеф на циганското мешаре Христо Върбанов, вади от затвора набедения за сводник Петър Ангелов - Пешо Калашника, и двамата слагат край на циганската сутеньорски вендета, разразила се през последните години. В статията се твърди, че Любомир Върбанов – Чопи е съумял да сключи примирие с бандата на Калашниците от квартал „Ботунец“. Двете престъпни групировки вече са поделили бизнеса с проституция в София, разкриват запознати от подземния свят. В знак на добра воля, Чопи поел ангажимент да принуди ромската проститутка Анджела да оттегли показанията си срещу мастития сводник Пешо Калашника, пише още материалът на столичен вестник.

Във връзка с изнесената информация, с нас се свърза майката на Петър Александров-Калашника. Дамата, която е сред дългогодишните ватмани в столичния градски транспорт. Тя помоли чрез нас да опровергае твърденията, че синът й е свързан с престъпни банди и че се занимава със сводничество.

“Аз съм най-обикновена работничка и българска гражданка”, започна ексклузивната си изповед Величка, която не скри колко е огорчена от медийната гилдия, защото по думите й, непроверената и често лъжлива информация съсипва човешки съдби. “Много пъти чувам за себе си и семейството си, че сме от ромския етнос и имаме “нисък статус на развитие”. Недоумявам тези хора, които го твърдят, как са възпитани, че да си позволяват делят хората по толкова отвратителен начин. Отгледана съм в работническо семейство на трудови хора. Възпитала съм и двамата си сина в трудолюбие и уважение. Израснала съм между учители, достойни и уважавани хора. Родих децата си при социализма, изгледах ги при “демократизма”, ако позволите така да се изразя, а сега си патим от анархизма, в който тъне страната ни”, категорична е майката на Пешо Калашника. Ето какво още разказа тя ексклузивно пред нашата медия.

Какво дете беше синът Ви Петър?

Петър израсна като весело, будно и умно дете, още на 5 годинки решаваше пъзели. Но беше много издържлив на болката, траеше, търпеше. Като малък падна от една стълба, беше със счупени ръце и крака, но нито веднъж не го чух да се оплаче.

На 9 годинки беше като ме хвана за ръката и ми каза, че иска да отиде в боксовата зала да тренира. Тогава нямахме пари, защото шефът на Кремиковци, където работех по онова време, не ни даваше заплати и се възползваше от труда на хората.

Синът ми е боксьор, шампион по бокс, биеше се първоначално в “Славия”, после се разви и в професионалния бокс, носеше медали за България, участвал е на престижни състезания у нас и в чужбина. Завърши спортното училище, още пазя медалите му. Но държавата не прави нищо за успешните си спортисти и те се принуждават да излязат на улицата за да оцелеят. Това е истината. Синът ми Петър се бореше за хляба си и за оцеляването на семейството и на дечицата му всеки ден.

Искам да питам - защо спортистите ни не са на ринга, а са по затворите? Защо не могат да се реализират с талантите си? Защо са ценени в чужбина, а не в България?

Той от малък е много правдив и не понася несправедливостите в живота. Като видеше, че някъде стават побои и особено, че някой по-слаб и малък е малтретиран, той скачаше да го защити и предпази. Помня, че в деня на матурата си, когато бе 12-ти клас, той се хвърли да спасява две момичета от банда побойници.

Как обаче Петър стигна от боксовия ринг до подсъдимата скамейка и до местата за лишаване от свобода?

Всичко започна в началото на пандемията през 2020 г. тогава цялото ни семейство се върна от Словения, където бяхме заминали да работим. Мечтата ми беше децата да се реализират в европейски страни, защото за разлика от България, там върховенството на закона пази хората от престъпността. Лично той предложи да си дойдем в родината и ако, не дай Боже, вирусът ни покоси, да издъхнем на родна земя. Сега може да звучи пресилено, но тогава опасността беше реална. В България Петър работеше като таксиметров шофьор за да изхранва децата и да помага на семейството си. Работехме също аз и баща му за да сме им подкрепа. През 2023 г. обаче получи тежка стомашна инфекция от хеликобактер, изписани му бяха 3 вида антибиотици и други обезболяващи медикаменти. В първия ден, когато влезе в сила закона за шофиране при употреба на наркотични вещества, полицаи го засичат как чака клиент с изгасени фарове. Той доброволно дава кръвна проба и тест за алкохол, който излиза отрицателен. Кръвната проба обаче отчита наличие на амфетамин. Синът ми никога не е употребявал наркотици, но е възможно комбинацията от силни лекарства и стероидите, които си е инжектираше за да се поддържа в спортна форма, да са дали някаква реакция. Тогава ни сполетя още едно нещастие - адвокатът, на когото с огромни усилия бяхме събрали 2 хил.лв. за да му платим хонорара, ни излъга, взе парите и не се яви на делото. Пазим си разписките как сме му изпратили пари през EasyPay. В нашата общност се говори, че същият адвокат продължава да завлича хора и да се занимава с редица незаконни деяния. Въпреки това синът ми беше осъден условно на 3 години и това му попречи да си намери редовна работа. Където и да отидеше, щом разберяха, че има присъда, отказваха да го назначат. Така той се принуди да работи на черно за да има все пак какво да сложим на масата. Аз самата работя на две места за да помагам.

Как всичко това, което разказахте, кореспондира с обвиненията, че синът Ви е част от сводническа банда и движи търговията с жива плът в София?

След като беше изгонен от няколко работни места само защото е с условна присъда и дори отказваха да му изплатят заплатата, той се принуди да стане шофьор на проститутки в Студентски град. Те му плащаха да ги кара и взема от адреси. Той пазеше тези момичета и не позволяваше разни изверги да ги бият и да се гаврят с тях.

Така се запознава с приятелката си Таня. По онова време той имаше семейни проблеми и не се разбираше със съпругата си. Като всяко младо момче се влюби в Таня, искаше да се оженят, дори пусна молба за развод. Въпреки това Таня се оттегли от тази връзка за да не му разваля семейството, въпреки че и тя го обича много. Докато са разделени, той попада в лапите на проститутката Анджела (бел.ред. - която първоначално дава показания срещу него, обвинявайки го в сводничество, но в последствие се отмята от думите си и оттегля признанията). Не е вярно, че тя е циганка, както се писа. Българка е, родом от Благоевград, а майка й е отлично запозната какво работи тя, наясно е, че проституира и че е вземала наркотици редовно. Аз бях единствената, която не знаех тези работи.

За кого работеше синът Ви в качеството си на шофьор и охранител на платени момичета?

Синът ми не е работил за никого и с никого. Той имаше познати, приятели, които са така наречените “Калашници”. Така са се нарекли, защото всеки един има специфична татуировка на автомат “Калашников” по себе си. Те са искали да си направят охранителна фирма и да пазят таксита. Искали са да имат законна фирма, но не са успели да направят регистрация, до колкото знам заради проблеми с тяхната адвокатка. Вижте, тези момчета може да са от ромски произход, може да имат по-нисък социален статус, но това са трудолюбиви младежи, борещи се за насъщния. Ако са били такива престъпници, каквито ги изкарват по медиите, защо полицията не ги е заловила, питам аз? Някого да са убили? Някого да са пребили? Някой да е пуснал жалба срещу тях?

Ще се върна малко по-назад - през октомври 2024 г., когато Петър си купува билети и заминава за Германия, за да предложи брак на приятелката си Таня. Аз пазя разпечатките за тези билети, които дори са закупени с кредит. По това време той изобщо не е познавал въпросната Анджела, с която се срещат за пръв път чак през пролетта на 2025 г.

Как се запознават синът Ви и Анджела?

Запознават се при негов приятел, пили са кафе заедно и тя го харесва. Петър решава да й даде шанс, т.к. по това време беше изоставен както от жена си, така и от приятелката си Таня. В следващия месец и половина той вижда, че тази жена нон стоп се дрогира и се занимава с наркотици. Дори е ходил при майка й в опит да я измъкне от тези пороци. Майка й е знаела всичко.

Майка й е била наясно, че Анджела е проститутка и че взема наркотици?

Да, тя е професионална проститутка от време оно. И точно за това го изкарват, че е неин сутеньор. Това не е вярно. Той е живял в любовна връзка с нея един месец, живяли са на квартира. Той си караше такси по това време.

Синът Ви знаел ли е, че тя е проститутка?

Да, знаел е. Майка й го е молила да я махне от този занаят и тя да не прави повече такива неща. Казваше му: “Моля те, пази я!” Доброволно проституираше по него време, най-вероятно и до ден днешен върши същото.

Знаете ли кой е бил сводникът на Анджела?

Нямам идея. На времето сводникът й беше част от “Калашниците”. Но не знам кой е.

Т.е. сводникът й е бил в същата групировка, където е бил и синът Ви?

Не, те не са били групировка, група или банда. Приятели - да. Приятелска компания - да. Но не и банда, както ги описват.

Как се стигна до задържането на сина Ви?

На Великден 2025 г., когато е и именният ми ден, т.к. се казвам Величка, на 19 април м.г. го наръгват с нож при сбиване в Студентски град. По това време той се връща при любимата си Таня, която се прибира в България, т.к. с Анджела нещата не потръгват. Оставя я, а след това майката на Анджела и самата тя го заплашват, че ще го вкарат в затвора за наказание и че много лоши неща ще му се случат.

Как се стига до този побой и до раняването на сина Ви?

На връх Великден през нощта Таня ми се обади, че е наръган. След като са били на рожден ден, те излизат и на улицата срещат група младежи, най-вероятно от кв. Бакърена фабрика, и ги е чул да казват: “Ей сега на “Калашниците” ще им разкажем играта”. Ударили са му един тупаник, бутнали са го, той е залитнал, паднал е. После вижда, че другата група нападат приятелите му. Почнали са да се бият, да се разправят. Аз питам как може да няма камери в такова заведение, което работи и като дискотека? Ами ако някой беше наръгал детето ми до смърт? Ножът е минал от лявата страна през белия дроб, спрял е на 3 мм. от сърцето му.

И все пак каква е причината той да бъде задържан?

Причината е жалбата на същата Анджела, че той я е държал в плен и я е принуждавал да проституира. Тази жалба държа да кажа, че е оттеглена от нея. Когато ми се обадиха по телефона, че детето ми трябва да се яви в 7-мо районно заради тази жалба, той й казва: “До тука сме, не мога да продължа повече с теб”. Тогава тя припада. Най-вероятно е припаднала, защото е наркоманка, а в този ден не е взела дрога. Той не е бил вътре докато тя е колабирала. На него са му се обадили по телефона, че тя е припаднала и не се знае дали е жива. Той се връща, вика линейка и т.н. Задържан е заради условната присъда от 2023 г. Но всичко е било подготвено предварително - дали от Анджела, дали от майка й, не знам. Ти като извикаш линейка и като спасиш живота на един човек, смятате ли, че ако той е някой бандит, ще тръгне да я спасява?

Той й спасява живота, но явно всичко е било нагласено за да може Петър да бъде осъден, т.к. по същото време изтърпяваше условна присъда заради отнетата книжка и защото заради адвокатът, който ни измами, не можахме да докажем, че не е вземал наркотици, а положителната кръвна проба е била заради трите вида антибиотик, които пиеше по онова време.

Всички действия на Анджела са били продиктувани от ревност и най-вероятно за пари - да може да изнудва сина ми, който я изоставя.

В края на краищата делото приключва поради липса на доказателства. Тя се е отметнала от твърденията, че е била връзвана, бита и т.н. Четох лично показанията. Там Анджела казва, че Петър се е държал много добре с нея, че я е пазил и т.н.

Все още си задавам въпроса защо след като той е направил толкова добрини за нея - пазил я е, грижил се е да не взема наркотици, водил я е на фитнес за да се възстанови, тя постъпи толкова нечестно?

Имам гласови записи от разговори с Анджела, където тя ме заплашва с някой си прокурор Любомир Конакчиев или Конюкчиев. Не го знам съществува ли такъв човек, но това чухме.

Ние лично закарахме сина ни в седмо районно управление, задържан беше за 72 часа, започна му делото. През това време се започнаха обаждания от страна на Анджела: “Дайте ми 20 хил.лв. и аз ще го освободя, ние знаем как, моите хора знаят как”. Пуснала съм жалба в прокуратата в Благоевград, т.к. тя там се води по постоянен адрес. Не й знаем адресите, научаваме ги само от нейните секс обяви в сайтовете.

Къде се намира в момента синът Ви Петър?

В момента все още е зад решетките. Когато беше на Гемето (бел.ред. арестът на бул. “Г.М.Димитров”), с него лежаха арестуваните общинари и кметът на Варна (бел.ред. - Благомир Коцев). Там той им е помагал, не е давал капка върху тях да падне. Това може ли да бъде престъпник? Синът ми е развявал знамето на България, а сега го наричат с прякора “Калашник”. Вие знаете ри от къде е взета снимката му, която медиите публикуват? През 2024 г., когато е бил в Германия, е купил детска играчка - пластмасова пушка за племенника си и се е снимал с нея. Снимал се е за фейсбук като всеки млад човек, а сега с тази снимка го изкарват страшен престъпник.

Какво е познанството на сина Ви с лицето Любомир Върбанов - Чопи, който е син на Ицо Папата, един от водещите криминални авторитети в ромската общност?

Никакво! Точно това ме вбеси, четейки публикацията от миналата седмица. Чували сме за тях, но нямаме нищо общо с тези хора. Как може журналистите да ни забъркват с подобни хора? Нито детето ми го познава, нито те го познават. Не желаем да бъдем замесвани с когото и са било. Ние сме обикновени, трудови хора, които всеки ден се борим за хляба и за оцеляването си.

