Мартин Табаков: Европа не е успяла да постави ясни граници, които Русия да не смее да пресича https://crimes.bg/vodeshha-tema/martin-tabakov-evropa-ne-e-uspyala-da-postavi-yasni-granici-koito-rusiya-da-ne-smee-da-presicha/172736 Crimes.bg

Зачестилите инциденти с руски дронове в близост до територията на НАТО и промяната в реториката на Доналд Тръмп поставят Запада пред нови изпитания. Мартин Табаков и Ивайло Иванов коментират темата в "Здравей, България".

Последните случаи с руски дронове, навлезли във въздушното пространство на Полша и Румъния, са ясен знак за провал на политиката на превенция от страна на НАТО. Според анализатора Мартин Табаков Европа не е успяла да постави ясни граници, които Русия да не смее да пресича.

Ние се провалихме в политиката на превенция. Тоест, ние не успяхме да зададем такива условия на Руската федерация, на базата на които тя да знае, че ако се въвлича в такъв тип провокации, ще заплати непропорционално голяма цена. Това, което прави Русия, е политиката на похотливеца - той първо ще поиска да ти погали ръчичката, след това ще поиска да ти погали крачето, коментира Мартин Табаков.

Според Ивайло Иванов от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик" реакцията на Алианса е трябвало да бъде много по-бърза и категорична.

След втория, третия инцидент трябваше на Русия ясно да се заяви, че НАТО няма да толерира подобно нарушение на въздушното пространство на страните членки и че оттук нататък всеки следващ обект, който навлезе на територията на страна членка на НАТО, моментално ще бъде свалян. Нямаше въобще да сме в тази ситуация, каза той.

Изненадващото изказване на Доналд Тръмп, в което той за първи път нарече Русия „агресор", се разглежда не толкова като коренна промяна в позицията му, колкото като тактически ход за прехвърляне на отговорност. Тръмп обвърза евентуални американски санкции срещу страни като Китай и Индия с това Европа първа да спре напълно вноса на руски енергийни ресурси.

Това словесно завръщане според мен е по-скоро функция на това, че американският президент е разбрал, че неговият руски колега не е мотивиран да преустанови военните си действия. И оттук се опитва да му окаже някаква форма на натиск, но оказвайки това, американският президент като че ли се опитва да делегира отговорността за разрешаването на конфликта отново в Европа, коментира Табаков.

Ивайло Иванов допълва, че това е елегантен начин топката да бъде върната в полето на европейските съюзници.

Това е елегантен ход, да го кажем така, който Доналд Тръмп измисли, да върне топката в полето на Европа и всъщност да види доколко Европа е готова да последва своите думи с реални действия.