Акция „Жълти стотинки“ за голяма кауза - детските отделения получават нужна апаратура

Тази година акцията е насочена към детски отделения в Казанлък и София

Акция „Жълти стотинки", която събира средства за осигуряване на апаратура за детските отделения в страната, се проведе вчера в няколко града. Кампанията продължава успешно вече 18 години, като за това време са събрани над 850 хиляди лева. По-малко от месец до въвеждането на еврото у нас, организаторите отчитат и повече дарители, които са решили да предадат жълтите си стотинки за каузата. Тази година акцията е насочена към детски отделения в Казанлък и София.

Пловдив е един от градовете с традиционно силно участие в кампанията „Жълти стотинки" - „Деца даряват на деца". В акцията днес се включиха много семейства, сред които Станислава и нейните родители.

БНТ: На кого искаш да помогнеш? Станислава Кузова: Искам да помогна на бедните хора."

Тодор Кузов: "Смятаме, че е за добра кауза и смятаме, че всеки е длъжен, особено по празниците и не само по празниците, разбира се, по всяко време на годината, да бъде максимално добър и да дава от себе си каквото може."

През годините кампанията е помогнала на детски отделения в 22 болници в 19 града. Сега се събират средства за реанимационно легло за бебета в болница "Шейново".

Виолета Тодорова - координатор на акцията „Жълти стотинки": "Детското отделение в болницата в Казанлък, вече сме дарили апаратурата, която беше заявена от тях и затова сега втората част на годината даряваме за болница "Шейново."

Седмици преди евроцентовете да заменят стотинките, организаторите отчитат и повече дарения.

Златка Златева - координатор на акцията „Жълти стотинки": "Много хора идват да даряват и е засилена кампанията, защото вероятно голяма част от хората искат да си дарят стотинките, вместо да тръгнат да търсят начин да ги обменят." БНТ: Ще продължите ли да събирате вече евроцента, за да дарявате? Диана Хитева: "Разбира се, вече даже съм започнала да отделям евроцентове от почивки в чужбина, когато се връщам - ги отделям също в една касичка."

През 2026 година кампанията „Жълти стотинки" ще събира средства за осигуряване на апаратура в детското отделение на болницата в град Гоце Делчев.