Ще влезе ли в затвора кървавата вдовица от „Делта хил“ Елизабет, поръчала на любовник да убие мъжа й милионер? Скандалният прокурор Бисер Михайлов очаквал да прибере дял от наследството на ликвидирания швейцарски баровец Удо Ланге https://crimes.bg/kriminalno/shte-vleze-li-v-zatvora-karvavata-vdovica-ot-delta-hil-elizabet-porachala-na-lyubovnik-da-ubie-mazha-y-milioner-3/196853 Crimes.bg

Четири години след мистериозната смърт на швейцарския милионер Удо Ланге в тузарския комплекс „Делта хил“, Районната прокуратура в Перник най-после привлече като обвиняема вдовицата му Елизабет Ланге. Тя е обвинена в укривателство за това, че е помагала на извършителя да заличи следите от екзекуцията и е инсценирала естествена смърт на съпруга си. Въпреки че я грози присъда от 5 години затвор, кървавата вдовица скандално беше оставена на свобода срещу смешна парична гаранция от 5000 лева.

Закъснялото възмездие идва след лавина от жалби на сина на милионера – Фабиан, който сезирал и швейцарското посолство за чадъра над мащехата си. Говори се, че вдовицата години наред е избягвала правосъдието благодарение на пернишкия прокурор Бисер Михайлов, който се надявал на тлъст пай от 15-милионното наследство. Обвинението срещу нея стана факт едва след като физическият убиец и неин любовник Борислав Панев получи окончателна 20-годишна присъда от Върховния касационен съд.

Убийството бе извършено на 11 август 2022 г., когато Панев повалил Ланге с електрошок в гаража и го задушил с хлороформ. Планът за убийството бил измислен от коварната съпруга, тъй като швейцарецът разбрал за изневярата и поискал развод. Удо Ланге, който притежавал фабрики и веригата хлебопекарни „Хлебарят Житко“, оставил огромно богатство, което вдовицата сега ударно разпродава, за да спаси милионите си от запори.

Източник: Уикенд