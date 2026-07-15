Човек на Пепи Еврото се намърда в управата на НДК Адвокат Лъчезар Весов е сред шефовете на скандалното сдружение „План Б“, заедно с половинката на съдебния брокер Любена Петрова https://crimes.bg/vodeshha-tema/chovek-na-pepi-evroto-se-namarda-v-upravata-na-ndk-3/196823 Crimes.bg

Назначаването на новия съвет на директорите на НДК от културния министър Евтим Милошев предизвика вълна от възмущение в медийното пространство. Докато назначената без конкурс за шеф на двореца Ия Петкова-Ангелова – съпруга на заместник-председателя на парламента Иван Ангелов от „Прогресивна България“ притежава професионален опит, то присъствието на адвокат Лъчезар Весов в управата тъне в скандал. Изплувалите факти от биографията на юриста показват, че той е управлявал десетки съмнителни дружества и е заемал ръководна роля в обществени организации с тъмно минало.

Лъчезар Весов е бил част от управителния съвет на компрометираното сдружение „План Б“ заедно с Любена Петрова, бившата съпруга на издирвания съдебен брокер Петьо Петров – Пепи Еврото. Преди десетилетие организацията се прочу с платени протести на яки младежи в защита на тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров, оказвайки яростна съпротива срещу съдебната реформа. Разкритията сочат, че бабаитите за акциите и силовото заграбване на чужди бизнеси от мрежата „Семейството“ са набирани директно от съвместния спортен клуб на Весов и Любена Петрова.

Ия Петкова-Ангелова

След шумния си развод с Пепи Еврото, Любена Петрова публично призна, че митингите са организирани по поръчка на задкулисната схема за влияние в съдебната власт. Въпреки че адвокат Весов е пряко свързан с тези мрачни фигури, днес той безпрепятствено заема ключов държавен пост. Скандалното му кариерно израстване поставя под въпрос мотивите на министерството и хвърля дебела сянка на съмнение върху управлението на най-големия културен конгресен център в България.

Източник: Уикенд