Полицейска съпруга прибирала рушветите във ВиК-Бургас

Заместник-шефката на ВиК – Бургас Пламена Жечева се оказа основният двигател на мащабна корупционна схема за милиони левове, разкриха служители на държавното водно дружество. При неотдавнашна спецакция на ГДБОП бяха задържани директорът Цветан Мирчев и още девет души заради фиктивни ремонти и прибиране на подкупи. Докато прокуратурата вече повдигна обвинения на Мирчев и на Илчо Боев за присвояването на 303 281 евро за непочистени дъждовни кладенци, силиконовата хубавица Жечева абсурдно се измъкна без нито едно обвинение, въпреки че свидетели я сочат за тартор на далаверите.

Според разкритията на свидетел №1 Деян Широков, Жечева е принуждавала подчинените си да подписват протоколи за несъществуващи дейности, но умишлено е избягвала да слага своя подпис под фактурите. Източници твърдят, че престъпната мрежа е дирижирана от полицейския кръг около нейния съпруг Иван Жечев. Той е бивш висш полицай, прокуден от МВР през 2023 г., след като ексшефът на криминалистите Николай Николов го изобличи в мащабен канал за трафик на над 150 крадени луксозни автомобили към Турция и Кувейт на стойност 20 милиона лева.

Пламена Жечева

След скандалното си отстраняване от полицията, Иван Жечев уредил некомпетентната си съпруга във ВиК – Бургас, за да контролира обществените поръчки и рушветите. Благодарение на схемата, Жечева демонстрира нереалистичен лукс, притежава имоти за милиони, шофира скъп автомобил и е инвестирала над 50 000 евро в пластични операции в Истанбул. На фона на грандиозния обир, шефът на холдинга Венелин Шъков готви радикални смени на регионалните управители в страната.

Източник: Уикенд