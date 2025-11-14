Контрабандистът Паскал гасне в Германия

Контрабандният бос Никола Николов – Паскал, основна фигура в шумното митническо дело за нелегален трафик на цигари от България към Европа, е претърпял неуспешна операция по отстраняване на мозъчен тумор в берлинската клиника „Шарите“, разкриват запознати с тежкото здравословно състояние на 65-годишния тютюнев аферист. Към днешна дата Паскал все още се намира в Германия с разрешение на българския съд и се възстановява след хирургическата интервенция, която се оказа неуспешна.

Митичният бос на контрабандата по всяка вероятност ще се прибере в България след около седмица, но лечението на мозъчния тумор ще продължи в немска специализирана клиника след Нова година, за когато е предвидена поредната операция.

„Паскал страда от сърдечносъдови проблеми, заради което лекарите от болница „Шарите“ са предпочели да отстранят тумора му в мозъка чрез ендоскопска хирургия – вкарали са през носа му тръба с ендоскоп, за да получат достъп до туморното му образувание, но не са успели да премахнат туморните разсейки.

Заради това ще се наложи да му бъде направена втора операция, която е насрочена за средата на месец януари 2026 г.", разкрива прокурор, ангажиран в разследването срещу Никола Николов и бандата му.

Твърди се, че Паскал не искал да прибягва до химиотерапия и се съгласил да се подложи на краниотомия – хирургическа процедура, при която чрез ЗD лазер се отстранява част от костта от черепа, за да се постигне достъп до мозъка и да се отстранят туморните образувания. Този тип операции са изключително сложни и опасни и продължават между 4 и 8 часа, а лекарите в Германия имат най-високата успеваемост в света чрез този тип хирургия. След като операцията премине, костният капак се връща в първоначалното си положение, а възстановяването на пациента продължава няколко седмици, а в определени случаи - дори и месеци.

Заради тумора в мозъка Никола Николов – Паскал сам се предаде на властите в България в началото на септември и се съгласи да бъде екстрадиран от Сърбия, където се укриваше от миналата пролет. Преди да се стигне до екстрадицията му, контрабандистът опита да се лекува в клиника в Белград, но там лекарите абдикираха пред туморното му образувание в мозъка. Единственият вариант на Паскал да получи лечение в Германия беше да се предаде на родното правосъдие и да получи разрешение от съда да се лекува в реномираната клиника „Шарите“ в Берлин.

Никола Николов - Паскал офейка от България миналата пролет, дни преди зрелищния арест на шефката на Агенция „Митници“ Петя Банкова, която беше закопчана в кабинета си като покровител на контрабандни трасета за трафик на цигари от България към Европа. Заедно с Банкова беше задържан и тогавашният главен секретар на МВР Живко Коцев, а също и бившият шеф на „Гранична полиция“ Петър Субев. В тъмницата се озоваха и трафикантите от Хасково Марин и Стефан Димитрови, ръководещи оперативно контрабандната империя на Паскал.

Няколко месеца по-късно всички задържани по митническата афера бяха пуснати на свобода от съда, а разследването беше замразено заради отсъствието на Никола Николов.

След екстрадицията му от Сърбия Паскал беше пуснат на свобода под гаранция от 50 000 лева заради влошеното му здравословно състояние, а от Софийски градски съд му разрешиха да пътува до Германия, за да лекува тумора си в мозъка. По време на разпита си пред криминалистите, Паскал, хвърли вината за контрабандата на цигари върху Марин и Стефан Димитрови, като призна, че само е помагал логистично на баща и син Ярите – казвал им кои транспортни фирми е ползвал в миналото, насочвал ги към шофьори на тирове, съветвал ги за маршрути, по които да минават камионите с нелегални цигари, но не бил централна фигура в схемата.

Според твърденията на Паскал контрабандата на цигари минавала със съдействието на триото Асен Василев, Бойко Рашков и Живко Коцев, на които били плащани всеки месец подкупи. Паскал обяснява, че не познавал лично нито един от тримата, но знаел от Стефан Димитров – Малката Яра, че те покровителствали цигарената контрабанда. В опъването на чадъра участвала и бившата шефка на Агенция „Митници“ Петя Банкова, която също била близка с баща и син Димитрови.

Срещу Никола Николов – Паскал са повдигнати 3 обвинения – за участие в организирана престъпна група, за няколко деяния за контрабанда и държане на акцизна стока, което е свързано со обвинението за контрабанда. Запознати пророкуват, че Паскал може да се отърве с минимална или дори с условна присъда.

Любопитен детайл е, че Никола Николов не е разследван от МВР и Прокуратурата като бос на разбитата в началото на месец юли нелегална цигарена фабрика край хасковското село Момково, макар службите да разполагат с оперативни данни, че Паскал е давал инструкции на Николай Перчемлиев и Стойчо Захариев - Милионера. Последните двама са единствените обвиняеми за цигарената фабрика, която беше открита под фермата им за крави в село Момковци. Твърди се, че именно в тази фабрика са произвеждани цигарите, които групата на Паскал е трафикирала из цяла Европа. Нелегалната производствена база за цигари е действала поне от 2022 г. насам, като във фабриката са инвестирани 50 млн. лв., а данни от разследването по „митническото дело“ сочат, че заловените в Румъния тирове с цигари са произведени в бункера под кравефермата в Момково.

