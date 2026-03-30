Контрабандистът Малката Яра почна търговия с парфюми

Топ контрабандистът Стефан Димитров, известен като Малката Яра, тихомълком пренасочва капиталите си към легалния бизнес с парфюми и козметика, докато властите разследват мащабните му схеми за контрабанда. Наскоро стана ясно, че Димитров е регистрирал фирма „Омега 001“ със седалище на оживен пазар в Ямбол – ход, който според разследващите цели изпиране на милиони, натрупани от нелегалния внос на цигари. Чрез фиктивни фактури за аромати се легализират печалбите на организираната престъпна група, в която ключови фигури са баща му Марин Димитров – Ярата и легендарният подземен бос Николай Николов – Паскала.

Малката Яра, който е бивш офицер от контраразузнаването с минало в ДС, наскоро вдигна пищна сватба в мафиотски стил в хотел „Мариела“. Грандиозното тържество събра елита на ъндърграунда, като сред ВИП гостите личаха имената на Златко Баретата и Жоро Шопа. Димитров очевидно се подготвя за нов етап в живота си, докато в Ямбол се говори, че за легализирането на пачките помага и Ангел Христов – бивша барета от ГДБОП с отлични контакти в държавните институции.

Въпреки „железните“ доказателства на прокуратурата за чадър над канала, разпънат от бившия шеф на митниците Петя Банкова и главния секретар на МВР Живко Коцев, делото срещу бандата на Паскала буксува. Николай Николов се завърна доброволно от Сърбия миналата година, но тоновете документи по случая тепърва се четат от нови следователи. Има реален риск аферата да потъне в давност, докато контрабандните канали продължават да функционират необезпокоявано под паравана на търговията с козметични продукти.

