Компенсациите за тока: Какъв трябва да бъде размерът на държавната подкрепа

Хотелиери и ресторантьори се възмутиха от прекалено завишения таван, над който Държавният фонд "Сигурност на електроенергийната система" ще дава компенсации. Правителството реши на последното си заседание помощта да се отпуска за всички небитови потребители на електроенергия, когато цената на българската енергия на борсата в сегмента "Ден напред" надхвърли 240 лева за MWh. Това е над доскоро действащия таван от 180 лева на MWh, което означава, че рязко се свиват възможностите за получаване на компенсации за скъп ток.

Новата програма за подпомагане на бизнеса е в сила със задна дата от 1 юли 2025 г. и ще действа до 30 юни 2026 г. Тя бе приета, въпреки заявките на премиера Росен Желязков да прекрати даването на компенсации дори и на сектори и фирми, които правят огромни печалби.

"Нашето недоволство бе подбудено от това, че се разграничихме. Ние сме един сериозен отрасъл, на който основната моделност е много силно зависима. Хотелите и ресторантите не могат да ограничават достъпа на потребителите си от топлина, от климатизация, от вентилация. Има сериозни съоръжения в туристическата индустрия - ски съоръжения, летни съоръжения. Ние консумираме през пиковите моменти, когато токът е най-скъп", коментира в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS заместник-председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) Атанас Димитров.

"Ние изразходваме сериозни енергийни мощности целодневно и би следвало да бъдем приравнени към отраслите, които са с максимално подпомагане от страна на държавата. Всъщност туризмът е един приоритетен отрасъл в българската икономика. Той формира приблизително между 13% и 15% от БНП", обясни той.

Димитров каза, че ресторантьорите са благодарни, че има някакъв тип компенсация. "Но е много важно да отбележим, че договарянията, които правим с международните туристи, туроператори, турагенти, са на база цените, които са за отминалата година. Увеличението, което ние сме заложили, е около 7% до 9%, а всъщност тока на нас ще ни се вдигне над 30%", коментира той.

Бившият зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджиев обясни, че цената е сравнително спокойна и няма такива флуктуации, каквито е имало през 2022 година. "Не е оправдано да се дават компенсации от държавата. Живеем в пазарна икономика, в която искахме да живеем преди 35 години. Цената се формира от търсенето и предлагането".

Според него човек може без да ходи на ресторант, но без ток няма как. "Най-големият отрасъл в България е енергетиката. Като започнем от АЕЦ и стигнем до последния мини ВЕЦ, всички тези хора произвеждат електроенергия".

"Досега ги компенсираха от 180 лева нагоре, сега ще ги компенсират от 240 лева . Днес цената е 290 лева, ще получат 50 лева компенсация вместо 110. Но въпросът не е в това. Цената на електроенергията не се променя. От 2022 година средно годишно е около 200 лева", каза Куюмджиев.

По думите му парите, които се дават на всички български бизнеси, идват от българската енергетика. "АЕЦ-а вместо да продава на пазарна цена и да реализира печалба, бива ограничаван. Те му ограничават част от производството да бъде на нерегулиран пазар. Около 500 MW те ги продават много евтино, за да поддържат ниската цена".

"На второ място, когато излязат на свободния пазар, те продават на 290 лева в днешния ден, но имат ограничение. По друго решение на Министерския съвет имат таван на цена от 110 лева. Държавата им взима 180 лева веднага", коментира бившият зам.-министър.

Той обясни, че преди държавата им е прибирала 80% от печалбите, а сега ще взима 100%. "На всичкото отгоре, понеже не достигат парите не само за компенсацията, им взимат данъка от печалба авансово за 2025 година", допълни той.