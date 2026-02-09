Кирил Добрев, ЛИЦЕТО НА ЧЕРВЕНАТА ОЛИГАРХИЯ, превзема БСП

Кирил Добрев най-накрая сбъдна мечтата си да превземе БСП. Така стари партийни другари коментираха резултата от Конгреса, където Крум Зарков набра близо 100 гласа преднина за сметка на основния си опонент Борислав Гуцанов.

Запознати с партийните дрязги бяха убедени, че внукът на ДС-генерала Леонид Кацамунски няма потенциал да се пребори за лидерското място, ето защо новият сив кардинал в БСП ще бъде Добрев, който му бил осигурил победата по начин, с който ще Ви запознаем в предстоящо разследване.

До тогава ще Ви припомним някои от най-смущаващите факти в биографията му. Докато Столетницата се чудеше как да плати организацията на най-висшия си форум, защото (ако вярваме на активисти от “Позитано” 20) касите й били опразнени до шушка, Кирил Добрев и фамилията му блажат яко от далавери, които си струва да разкажем на читателите ни.

Най-яркото качество на Добрев-младши е, че е син на ексвътрешния министър Николай Добрев, който върна мандата на провалената партия през 1997 г.

Именно фамилията Добреви е един ярък пример за шуробаджанащина и уреждане на роднини във властта. И облагодетелстване от политиката, пише журналистът Стефан Ташев. Ето какво още споделя той в свое разследване през 2015 г.

Започнал кариерата си като собственик на чейнджбюра и лихварски къщи, Кирил Добрев се издигна до млад социалистически милионер, собственик на хотели и водно-електрически централи. Нищо лично, само бизнес.

С какви пари става това ? Кой да ти каже, социалистите-милионери не говорят по темата. Може би с пари от чужбина или?

На 17 май 2000 г. в страната става огромен политико-корупционен скандал. Тогава спецполицаи от групата за задържане на Дирекцията на националната полиция-ДНСП спират за проверка колата на новоизпечения член на Висшия съвет на БСП Кирил Добрев, който се връща заедно със съдружника си Илиян Насков от граничния пункт Калотина.

Двамата са проследени от спецполицаите как взимат 215 000 марки и 43 000 от сърбина Бранислав Жечевич.

Парите са с неизвестен произход. БСП яростно протестира, а самият Добрев, който е разпитан без обвинение, заявява, че не знае за какво са парите, нищо, че ги е взел. Може би се е сторил симпатичен на сърбина, кой да ти каже. Скандалът постепенно затихва, а и прокуратурата управлявана тогава от Никола Филчев някак си не си дава зор.

Междувременно Кирил Добрев, социалистът капиталист, става собственик на водноелектрически централи-ВЕИ, само че чрез майка си. Семейни традиции няма какво да се каже.

Официално Добрев по онова време беше декларирал само участие с 55% в «Пирин Ват» ООД, собственик на ВЕЦ « Топлика ». Но чрез майка си Елка и подставени лица той контролира ВЕЦ « Флеш » и фирмата за търговия с ток « Тера Кап » ООД,пише преди 2 години сайтът Бивол, позовавайки се на изтекла в медиите тайна кореспонденция на Добрев.

От нея стават ясни обръчи от фирми на БСП, повечето скрити. От изтеклата кореспонденция става ясно още, че Кирил Добрев е ръководел лично строежа на луксозния хотел «Белчин Гардън» в курорта Белчин баня.

С Добрев се съгласува всичко, вкл. цвета на мокета и цените на туристическите пакети. Съгласувателни писма за цените на пакетите в хотела, изпратени от управителя Петър Иванов до Кирил Добрев, разкриват, че сървър на фирмата АЙВИ-СМ mail.ivy-sm.com обслужва и електронната поща на хотела, пише в своя публикация Бивол. Официално хотелът е на сестра му Марияна.

Горещи подробности за битието на Добрев като капиталист изплуват в изтеклите преди повече от десетилетие файлове, озаглавени BSPLeaks.

"За Митьо остават бензиностанциите. Да подпишат с "Петрол" и да ги пускат." Това е една от инструкциите, която през 2013 г. Кирил Добрев праща по мейла на своя сътрудничка. Тогава кореспонденцията на сегашния зам.-председател на БСП беше публикувана като част от пакета информация, изтекла в медиите. По принцип не бихме обръщали внимание на тези мейли, но през годините имаше няколко повода автентичността им да бъде доказана и - което е по-важно - те помагат да се разкрие голяма част от иначе скритата картина на мрежата от фирми около един от претендентите за лидер на БСП, пише през 2019 г. сайтът efir2.

Когато тези кореспонденции изтекоха, името на Добрев фигурираше официално само в две дружества - "Пирин ват" за производство и продажба на електроенергия и "И.Ем.Ей. холд" ЕООД (до 2015 г.) за търговия с петролни продукти. В средите на БСП обаче се подозираше за общия бизнес на сестра му Марияна със синовете на високопоставен социалист.

Имейлите не само че потвърдиха това, но и показаха размаха на бизнес дейността му, концентрирана основно в малки водноелектрически централи, горива, хотели, недвижими имоти и селскостопанска продукция. А справка в Търговския регистър показва, че кръгът от хора във въпросите дружества са свързани лица, някои от които си прехвърлят собствеността от една фирма в друга помежду си или управленските постове в различните дружества.

Когато един мейл казва почти всичко...

От изтеклата обемна кореспонденция един имейл прави особено впечатление. Той първо беше публикуван от сайта "Биволъ" и съдържаше инструкции на Добрев към Ели Милева (най-вероятно Елка Милева) "да следи нещата в офиса", докато той е в Америка. Любопитното беше, че "нещата" се отнасят до фирми, с които поне на хартия Добрев няма нищо общо. Ето част от инструкциите на Добрев:

"1. Пепи да работи активно в Белчин. Озеленяването да стартира с мацката. Моята Мариана е говорила. За настилката просто я подсещайте. Откриване 1 юни.

Звъня ми чичката и Иринков. Питат колко от заема за "Униспорт" е останал. Свържи Марияна с Иринков още първия работен ден. Това е важно.

3. За Митьо остават бензиностанциите. Да подпишат с "Петрол" и да ги пускат. Когато са готови с нещата за безден да пускат едно писмо до кмета че се отказват, но първо ония да си платят и да вземем бензиностанциите.

4. За теб остава да оперираш Валката. А-а-а-а забравих, важно е - Янко, преди да разделя парите от месеца, да изпрати справка на Марияна. Мисля този месец аз да кажа как ще делим.

Аре със здраве. А-а-а, да пуснеш 25 на оня дришльо, но след като ти каже телкията че нещата работят. И да прехвърлите апартамента на оная лекарка. Прибрах 10 остават още 2500." "Моята Марияна" "Моята Марияна" е сестрата на Добрев - Марияна Добрева, за която в БСП подозират, че е едно от лицата, чрез които Добрев управлява бизнеса си.

Марияна Добрева до неотдавна притежаваше дял от петзвездния спа хотел "Стримон гардън" в Кюстендил. Освен хотелския бизнес Добрева е собственик и на дружеството за търговия с петрол "И.Ем.Ей. холд" ЕООД, където до 2015 г. акции притежаваше и Кирил Добрев.

През 2017 Марияна Добрева е едноличен собственик. Тя фигурира и като съсобственик на дружеството "Търговски център "Възраждане" ООД, което притежава сградата на Mall Blagoevgrad и отдава търговската площ под наем. Там съдружници са й още пет човека, между които съдружникът на брат й Кирил Добрев - Ангел Гераксиев, Георги Ганджов, Петър Парашкански и Чавдар Узунов.

От кореспонденцията на Добрев в "BSPLeaks" се вижда, че Добрев получава проектодоговори за наем на помещенията в мола.

Инвеститор и строител на търговския център е дружеството "Универсал строй консулт" ООД, в което собственици са Ганджов, Парашкански и Узунов. В това дружество миналата година се влива фирмата "Униспорт", за която Добрев нарежда Мариана да се свърже с "чичката и Иринков" и да им каже колко от заема на дружеството е останал.

На споменатия по-горе столичен адрес - "Бачо Киро" 49, се намира и още едно дружество, свързано с енергийния бизнес на Кирил Добрев - "Синерджи холдинг". В него основен дял има синът му Николай Добрев, а съдружници са му Еленко Божков и Стоян Христов. Фирмата е собственик на дружеството за търговия с енергия "Тера кап" ЕООД. То има спечелени две обществени поръчки за последните две години за доставка на ток. Едната е за "Първа многопрофилна болница - София" ЕАД за малко под 202 хил. лв., а втората - за община Самоков на стойност 694 000 лв.

До ноември 2019 г. "Синерджи холдинг" е имало дял от 50% от МВЕЦ "Ракита" заедно с Йорданка Димова, но по-късно прехвърля дела си на фирмата й "Лебед ват" ЕООД. Дружеството на Димова има десетократен скок на приходите през 2019 г. - от 217 хил. лв. до над 2.9 млн. лв. Печалбата му също расте главоломно до 2 млн. лв. Самото дружество "Лебед ват" освен МВЕЦ "Ракита" притежава още два малки ВЕЦ - "Малуша" и "Ляхово". Димова е съдружничка със сестрата на Кирил Добрев в "Тера глас" ООД.

В следващо разследване по темата очаквайте горещи разкрития за личния живот на бесепаря-олигарх, които със сигурност ще разтресат червената партия из основи.

Източник: crimesbg.com