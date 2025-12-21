Кирил Дмитриев призова да се признае съществуването на кампания, подбуждаща към война с Русия в западните медии https://crimes.bg/vodeshha-tema/kiril-dmitriev-prizova-da-se-priznae-sashtestvuvaneto-na-kampaniya-podbuzhdashta-kam-voyna-s-rusiya-v-zapadnite-medii/180787 Crimes.bg

Специалният представител на руския президент, генералният директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, коментирайки изявлението на директора на Националната разузнавателна служба на САЩ Тълси Габард, призова да се признае съществуването на финансирана и организирана кампания, подклаждаща война в медиите на САЩ, Великобритания и ЕС, съобщи ТАСС.

"Нека признаем наличието на добре финансирана и организирана кампания на подстрекатели към война в медиите в САЩ, Великобритания и ЕС, насочена към подкопаване на мирния план на президента Тръмп. Политиците във Великобритания и ЕС прокарват идеята "да започнем война с Русия", като прикриват грешките в миграционната политика и се обогатяват от продажбата на оръжие чрез "приятелски" подизпълнители, написа той в социалната мрежа "Екс".

По-рано Дмитриев коментира изявлението на Габард, в което тя опроверга твърденията на медиите, че Русия има планове да получи контрол над цялата територия на Украйна и други бивши части на СССР.

Източник: БТА