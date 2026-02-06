КЪРВАВО РАЗКРИТИЕ! Тарторът на рейнджърите от Петрохан Ивайло Иванов бил хазартно зависим и точел ДДС

Разстреляният в хижа “Петрохан” Ивайло Валентинов Иванов, който е основател на първата “Българска рейнджърска служба”, в последствие трансформирана в НПО “Национална агенция за контрол на защитените територии” (НАКЗТ) криел тъмно минало, тежка хазартна зависимост и връзки с нарко бос. За това свидетелства пожелал анонимност негов близък приятел, който изпрати на редакционната ни поща меко казано смущаващи откровения за битието му. Задочният ни събеседник сподели, че вече бил получил покана за интервю от голяма национална телевизия, но предвид ужасяващите разкрития на този етап предпочита да остане анонимен, ето защо избра нас да разкаже всичко, което знае.

Според подателя, тройното убийство най-вероятно е свързано с хора от подземния свят и причината за кървавата жътва е именно

Ивайло Валентинов Иванов, а другите двама разстреляни са косвени жертви.

Той, чрез поставени лица, е оперирал с множество фирми за точене на ДДС и европейско финансиране, най-вече в сектор земеделие и гори. Той се е ползвал с покровителството на високопоставен политик, който му е съдействал за осигуряване на финансирането на фирмите-фантоми, действащи под негова опека и регистрирани на лица предимно от ромски произход от Враца.

“Другия възможен мотив е, че имаха бизнес с незаконна сеч за милиони и има голяма вероятност да са влезли в конфликт с някой от този бизнес,но всичко това е с чадър от депутат от ГЕРБ”, твърди авторът на писмото.

По думите му Иванов приживе е бил в близък контакт с варненския бос Дидо Дънката, с когото го свързвал общ незаконен бизнес.

Приятелят на застреляния рейнджър ни посъветва да проверим дама на име Свилена Петрова Димитрова, с която Ивайло имал вземане-даване покрай финансирането фирми и кражбите на ДДС.

Последният, но не по важност възможен мотив за разстрела бил хазартната зависимост на основателя на “Националната агенция за контрол на защитените територии” (НАКЗТ). “Криеше се умело тази негова страст да играе онлайн на разни слот игри и футболни залози”. За виртуален хазарт харчел

умопромачителни суми от порядъка на 200-300 000 лева месечно. “Той е много успешен адвокат и много добре финансово, но имаше слабости и според мен в тази посока трябва да се разследва. Също понеже залагаше през сайтове на черно тото - ако ви е от полза мога да споделя и сайта където залагаше. Играеше черно тото през така наречените опериращи огледални сайтове и дължеше огромни суми последната година на хора от кримиконтингента”, не крие разочарованието си анонимният ни източник.

Авторът на писмото постави под съмнение версията, че тримата убити хижари са хомосексуална педофилска група.

“Ивайло имаше две деца, жена и любовница, които живеят във Варна”, категоричен е той. Името на официалната му половинка започвало с буквата С и връзката им била обществено достояние.

“Гледах по новините , казват че няма семейство , но това не е истина имаше жена и деца от нея във Варна живеят”, категоричен е подателят на сигнала. Според него хора от обкръжението на мъртвия, както и самият той са имали подчертан афинитет към млади момичета, което оборва твърденията за влечение към момченца.

Освен с житейската партньорка-титуляр, Иванов подслаждал дните си и с тайна интимна тръпка.

“Неща които никой не знае в момента е, че Иво имаше и млада приятелка от София на име Магдалена. Тя дойде на

една от сбирките които организираха”. За любовницата си също развързвал щедро кесията, а един от поводите да посети Мексико и Индонезия била пластична операция по уголемяване бюста на мадамата.

Имаше обаче с другия Иво (бел.ред. - Ивайло Калушев, който по настоящем е в неизвестност) проблеми с хора от ъндърграунда преди може би два месеца. Мисля нещо свързано с наркотици, но не съм сигурен. Редовно последната година вземаше хора от малцинствата и им отваряше фирми. Има друга посока която мисля е по-важна от това което излиза по новините - че

дължеше на криминални лица и лихвари сериозни суми пари”, убеден е човекът, познавал лично Ивайло Иванов.

“Беше много подреден и организиран във всяко нещо.

Като цяло добър приятел”, завършва разказа си подателят на сигнала, който остава с надеждата, че органите на реда ще обърнат сериозно внимание на изложените от него хипотези, които със сигурност биха довели разследващите до сериозни разкрития не само за кървавото престъпление, но и за други знакови лица от ъндърграунда.

Източник: crimesbg.com