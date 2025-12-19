Карен изгони Златка и децата от дома им

Спряганият като бос на черното тото Карен Хачатрян е изгонил жена си – Русата Златка и двете им деца. Семейните проблеми между двамата се отприщили непосредствено след ареста на арменеца.

Хачатрян бе прибран в кауша в средата на октомври и изкара в килията над 3 седмици. Закопчаха го антимафиоти заради издадена европейска заповед за арест от прокуратурата в Марсилия. Френските власти разследват организирана престъпна група за корупция и манипулиране на спортни срещи основно в тениса. У нас по аферата с т.нар. черно тото са задържани Карен, брат му Юри Хачатрян, Анжел Янев и Дилян Янев. Във връзка с разследването са арестувани още 8 души в няколко държави.

След като в началото на ноември мъжът на Златка Райкова бе пуснат под гаранция, преди дни съдът постанови същото решение и за по-малкия му брат. Карен и Юри бивши тенисисти, макар и без значими успехи на корта. Според прокуратурата братята са действали с челното тото от територията на България с двама съучастници, единият от които вече се е съгласил да бъде предаден на Франция.

В България засега срещу двамата няма повдигнати обвинения, но срещу Карен и половинката му Златка Райкова тече разследване. Проблемите с правосъдието вече рефлектират и на личния му живот. Бившата плеймейтка Златка Райкова стоеше неотлъчно до любимия си на мерките му за неотклонение в съдебна зала. Сега обаче двамата са разделени, като причина за драмата е нестабилното поведение на арменеца. Изнервеният тарикат натирил бившата си съпруга и децата – по-голямото е плод на любовта й с Благо Джизъса, а по-малкото е от Карен и носи неговото име.

Затова и в момента русото изкушение търси нов дом за себе си и двете момчета. Пред приятелки атрактивната блондинка споделяла, че буквално е съсипана от поведението на мъжа си, който напълно се променил след престоя в затвора. Райкова силно ограничи всякакви публични изяви, за последно бе забелязана сама да посещава медийно събитие.

Междувременно Карен не спира да обикаля тузарските заведения в столицата и продължава да демонстрира завиден стандарт. Той често е забелязван в модерен столичен ресторант в полите на Витоша в компания на популярни бръмчалки и пазен от брадати гавази.

Играчът не дава вид да е притеснен от проблемите с правосъдието, но запознати обясниха, че скоро това ще се промени, защото облаците над главата на Хачатрян се сгъстяват. След задържането му бизнесът буквално е блокирал, защото никой букмейкър не желаел да приема негови залози под страх от проблеми с полицията. „Карен в момента е силно задлъжнял и се крие от хората, на които дължи пари”, твърдят запознати със случващото се в софийския ъндърграунд. Скъсаният джоб принудил арменеца трескаво да разпродава дори автопарка си, така тузарското му ламборгини вече имало нов собственик.

Делата по екстрадицията на двамата братя Хачатрян продължават през януари 2026-а. Поне дотогава Карен и Юрий ще се радват на свободата си.

Източник: Уикенд