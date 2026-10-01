Ексклузивно! Пеевски: Демерджиев лъже! Цените отидоха в космоса, където той трябва да отиде! (ВИДЕО) Горивата, храните, услугите - всичко е чудовищно за хората. Това са проблемите и отвличат вниманието с лъжи, заключи той https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-peevski-demerdzhiev-lazhe-cenite-otidoha-v-kosmosa-kadeto-toy-tryabva-da-otide-video/202452 Crimes.bg

“Изслушването на вътрешния министър беше пълна загуба на време. Нищо не се каза. Демерджиев дойде, но по друга тема, за да отбие номера с мантинелите, защото темата е изключително неудобна за тяхното правителство.” Това заяви председателят на ДПС Делян Пеевски в кулоарите на Народното събрание.

"Моите колеги ще ви запознаят и ще ви покажат цялата връзка на това правителство и на финансовия министър, както и на строителния министър с фирмите за мантинели. Започваме с първата днес - как са се случили нещата, как са поскъпнали цените. 2022 г. правят ПМС за тези мантинели. Дотук 160% на базата на тази методика, която е в кабинета "Гълъб Донев 1", сподели лидерът на ДПС.

"Всичко се дължи на тях. Интересни връзки има и за съветници в кабинета на премиера, които са чести гости на един от производителите на мантинели, заради които загиват толкова хора. Хубаво е да си направите проучвания и разследвания по ловни стопанства какви сбирки е имало, какви ловове, какви запои и всякакви други неща, Мантинелите са изцяло тема на управляващите, те са го разбрали и затова отклониха темата", отсече той.

"Отклониха и темата за фиаското с полетите, която направи министър Демерджиев. Той не иска да разкрие истината за тези полети. Дотук какво се казва - че някой ми ги е платил. Аз и моето семейство сме ги заплатили. На никой не държа други обяснения. Министър Демерджиев изнесе огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека го докаже", призова Пеевски.

"Цените хвърчат - отидоха в космоса, където казах, че той трябва да отиде. Горивата, храните, услугите - всичко е чудовищно за хората. Това са проблемите и отвличат вниманието с лъжи.

Мантинелите са тема на управляващите и ще го видите след малко", завърши лидерът на ДПС.

Цялото изявление на лидера на ДПС Делян Пеевски, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.

Източник: svobodnoslovo.eu