ЕКСКЛУЗИВНО! Борислав Сарафов подаде сигнал до премиера срещу правосъдния министър за политическа корупция и търговия с влияние

Бившият и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който в момента е следовател в Националната следствена служба, сезира премиера Румен Радев със сигнал за предполагаеми политическа корупция и търговия с влияние. Това става с открито писмо, копия от което са изпратени до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи, съобщава БНР.

Повод за реакцията на Сарафов са публични изявления на правосъдния министър Николай Найденов. В свои интервюта министърът е заявил, че в кабинета на Сарафов е имало „прегрупиране“ в прокуратурата.

В отговор бившият обвинител номер 1 отправя обвинения към самия Найденов. Сарафов твърди, че правосъдният министър провежда своеобразен подбор сред кандидатите за професионалната квота във Висшия съдебен съвет. Според изложеното в писмото срещите с кандидати са се провеждали както в кабинета на министъра, така и в офис на частна компания в столичния квартал „Лозенец“. пише още БНР.

Сарафов настоява премиерът да разглежда откритото му писмо като официален сигнал за предполагаеми политическа корупция и търговия с влияние. Той заявява и готовност да даде обяснения и да бъде изслушан за описаните от него обстоятелства пред компетентните институции.

Ето и цялото писмо на Сарафов:

"В няколко последователни свои интервюта министърът на правосъдието г-н Николай Найденов публично изразява позиция, че в моя следователски кабинет се извършва някакво прегрупиране на прокуратурата. В публичните си изяви си той критикува това, като внушението в твърденията му е, че подобно нещо е срамно и укоримо. Всъщност истината е диаметрално противоположна, като в конкретния случай с пълна сила е приложима поговорката „Крадецът вика: „Дръжте крадеца!"

Именно г-н Николай Найденов през последните седмици провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет, като организира срещи с тях както в своя кабинет, така и в частния офис на фирма „Ратола", находящ се в кв. "Лозенец" в гр. София. По моя информация целта на тези срещи е да бъде преценена бъдещата лична лоялност на кандидатите към него. Известно ми е, че редица кандидати за ВСС от професионалната квота на прокурорите са се срещали с него в това своеобразно „целуване на ръка", като от своя страна министър Найденов е обещавал политическа подкрепа и протекции от страна на управляващото мнозинство. По мое мнение тези срещи са организирани с няколко паралелни цели – на първо място, за да бъде установена лична комуникация с кандидатите; на второ място - за да бъде преценена готовността им за лична лоялност към министъра; и на трето – за да бъдат получени уверения за подкрепа на кандидатурата на г-н Найденов за бъдещ главен прокурор, който следва да бъде избран от новия Висш съдебен съвет.

По изложените ми данни логистиката по този своеобразен кастинг се организира от г-н Найденов съвместно с няколко колеги от прокуратурата, които му съдействат при преценяването на готовността за лоялност на кандидатите за членове на ВСС, включително с оглед представянето на г-н Найденов пред професионалната общност и последващото му избиране за главен прокурор след структурирането на съвета.

За съжаление, с тези обстоятелства съм запознат не само аз и не само колегите, които са участвали в тези срещи, но и значителна част от професионалната общност.

Ако на г-н Николай Найденов, в качеството му на представител на изпълнителната власт, е делегирано да се среща и да преценява кандидатите за ВСС от парламентарната квота, то не съществува нито морално, нито законово основание той да провежда аналогични срещи с кандидатите за съвета от професионалната квота с цел тяхното одобрение или поемане на ангажименти от тяхна страна. Подобно поведение поставя сериозни въпроси относно спазването на принципа за разделение на властите, който министър Найденов би трябвало ясно да съзнава и да съблюдава.

Нещо повече, по изложените ми данни г-н Найденов се среща и с кандидати, номинирани за заместници на административни ръководители, които също следва да преминат през неговия кабинет за своеобразно одобрение, преди кандидатурите им да бъдат гласувани от ВСС. Какви ангажименти се поемат от двете страни по време на тези срещи, не се наемам да предполагам, но дълбоко се съмнявам, че са в интерес на независимата съдебна власт.



Уважаеми господин министър председател,

Вие сам заявихте, че всякакви форми на политическа корупция и търговия с влияние са недопустими и призовахте да бъдете сигнализиран когато са налице подобни индикации. Доколко действията на министър Николай Найденов съответстват на посочените от Вас принципи е въпрос, чиято преценка е от Вашата компетентност.

Готов съм да изложа всички относими обстоятелства и наличните ми данни пред компетентните органи и институции, както и да съдействам за тяхното изясняване".

Източник: pik.bg