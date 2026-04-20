Гешев стана адвокат на подсъдимия за плагиатство Петър Илиев

Делото за плагиатство срещу адвоката, почетен консул на Барбадос и парламентарен сътрудник на ИТН Петър Илиев предложи интересни сюжети днес. То започна отново по същество в Софийския градски съд (СГС) с разпит на основния свидетел срещу него - бившия председател на парламента Наталия Киселова.

Като защитник на подсъдимия беше конституиран и бившият главен прокурор Иван Гешев, който сега е адвокат, предаде БТА. Когато започна разследването срещу Илиев, Гешев беше главен прокурор.

В началото на заседанието Илиев каза, че не разбира обвинението и добави, че има противоречия в обвинителния акт. Съдебният състав му поиска да конкретизира, за да му бъде разяснено, но той не го направи.

Според обвинението десетки страници от книгата на Илиев "Компетенцията на Народното събрание", издадена през 2015 г., са плагиатствани от дисертацията от 2007 г. на депутата от БСП Наталия Киселова "Парламентарен контрол".

Днес Киселова направи изненадващо изявление в съда, като заяви, че от 2024 г. в прокуратурата се води отделно производство срещу неизвестен извършител за плагиатство, но по него е викана на разпит в полицията и е отговаряла дали тя е плагиатствала от книгата на Илиев, разказва "Лекс".

Иначе Киселова разказа, че е била подложена на натиск, заплахи и публично очерняне, след като е решила да свидетелства срещу Илиев, който в един момент беше кандидат за министър на правосъдието, на вътрешните работи и дори за премиер при опитите на ИТН да състави правителство през 2021 г.

Днес бившата шефка на парламента обясни, че според нея в около 78 страници от книгата на Илиев има силни сходства с нейната дисертация и цели изречения, които съвпадат, дори и бележките под линия. Тогава тя говорила с него, а отговорът му бил, че текстът е хубав и трябва да види бял свят, а до този момент тя не била публикувала дисертацията си. След като му обяснила, че не е редно колега да публикува труда на друг колега, Илиев се ядосал и започнал да отрича, че има нещо общо между трудовете им.

След разговор с ръководството и колегите в катедра "Конституционноправни науки" в Софийския университет Киселова решила да не подава сигнал и да не търси помощ. Тя припомни, че в този период катедрата е била в центъра на по-тежък скандал с тогавашния преподавател Чавдар Стоянов, който след това беше осъден за принуда и разврат. По думите на Киселова, докато в обществото се е говорело за преподавател, който "посяга на момчета студенти", тя преценила, че нейният случай не е толкова важен и затова не го поставила пред катедрата, но след това колегите също ѝ обяснили, че не трябва да се разгласява, макар и те да знаели за плагиатството.

"Всички смятаха, че това трябва да се потули заради имиджа на катедрата. Казаха ми да се разберем и че те няма свидетелстват в евентуален съдебен процес. Заради мира в катедрата не подадох и сигнал", каза днес Киселова.

Случаят беше разкрит през 2021 г., но тя посочи, че отначало дори е отричала заради обещанието, което е дала и заяви категорично, че няма нищо общо с огласяването му. Според нея след това започнали нападки от представители на ИТН към нея, а Илиев ѝ отправял заплахи лично и през посредници. "Само смъртта може да реши този съдебен процес", била една от заплахите, които ѝ били предадени. Илиев пък ѝ казал лично, че ще се разправят, но не пред съда.

Киселова каза, че отношенията ѝ с него се влошили през 2015 г., когато видяла сходствата в двете произведения, а преди това тя му казала, че ще го подкрепи в намерението му да стане доцент, но след нея, тъй като тя била първа, а местата били само две.

