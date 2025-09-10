ЕВАЛА БРАТУШКИ! Руските собственици на аптеки “МЕДЕЯ” купиха 20 декара забранена за моторни лодки територия на язовир “Искър”

Двама братя сладури, с руски произход, които между другото са и собственици на веригата аптеки “МЕДЕЯ”, съвсем се самозабравиха и директно го удариха през просото, пише сайтът mutrinews.com.

Бизнесмените - пияндурници явно са решили, че всичко у нас им е бащиния и могат да си развяват “плановете” си, както и където им е удобно. За последното свидетелства най-новата им инвестиция, която е 20 декара уникална земя в забранената за моторни лодки територия на язовир “Искър”. Територията е известна като “Райският залив”, а там официално е забранен всякакъв достъп на моторни лодки. Факт, който очевидно трябва да бъде валиден за всички останали, но не и за милионерите Алексей и Константин Андрееви. Същите са собственици на куп компании, регистрирани у нас, като най-популярният им е аптекарския бизнес, като чрез него те държат верига от аптеки под търговското наименование “МЕДЕЯ”.

Двамата братушки от години са известни у нас със своята арогантност и шумните си купони и оргии, които вдигат или в баровските си домове в покрайнините на София, или отскоро на язовир “Искър”, където пък братята вече са поставили няколко преместваеми постройки. Свидетели разказват, че оргиите с платени момичета там нямали край, като всичко било добре поръсено с бели субстанции.

Агентите ни твърдят още, че руските ни братя имали и свой собствен дилър, който държал доставките на кокаин в целия регион около язовир “Искър”, а работното му име било Влади Черния. Черния дотолкова си бил повярвал, че във вените му тече колумбийска кръв, че в последно време започнал да прави доставките си по воден път с моторна лодка. Местните се шегуват, че както се е затичал, сигурно много скоро ще започне да прави доставки и по река Дунав. Същият бил личен дилър на двамата аптекарски босове, като някой път дори им доставял и девойки, разказват свидетели на бурните тържества покрай язовира.

ОЧАКВАЙТЕ ОЩЕ СКАНДАЛНИ РАЗКРИТИЯ ЗА ДВАМАТА АПТЕКАРСКИ БОСА И ТЕХНИТЕ ВИП ДОСТАВЧИЦИ НА НЕЛИГИТИМНИ ХИМИЧЕСКИ СУБСТАНЦИИ!

Източник: mediamall.info