ЕКСКЛУЗИВНО: Задържаха мощен наркобос в Петрич (СНИМКА)

Буквално преди минути при специализирана акция на ГДБОП в Петрич беше задържан наркобоса Иван Дюлгеров, известен още като Ванчо Гълъба. Любопитно е, че акцията е проведена директно от ГДБОП - София, като съвсем умишлено тя не е била обявена пред регионалното звено за борба с организираната престъпност в Петрич.

Акцията е била проведена в дома на Дюлгеров в Петрич, като по думите на свидетели той е бил изведен с белезници в посока полицейското управление на града.

За Ванчо Дюлгеров е известно, че е един от основните играчи търгуващи с фентанил и хероин в Южна България. Същият официално се води таксиметров шофьор, но от години реално той е един от най-сериозните нарко играчи в Южна България.

За местните отдавна не е тайна, че Дюлгера разполага с огромни финансови средства, като наскоро той купи чисто нов “Мерцедес” на сина си, без обаче официално да може да докаже доходи.

Дюлгеров живее в къща за милиони в квартал “Булото” и официално развива и дребен легален бизнес в града.

По принцип пазара на трафик на дрога в Петрич отдавна се държи от Слави Чанков, който пък е във война с Ванчо Дюлгеров. Дясна ръка на Гълъба пък е Димитър Шайков - Шайката.

Източници на MEDIAMALL от града твърдят още, че може би именно Слави Чанков стои зад ареста на Ванчо Гълъба.

Ето и списък с имената на основните нарко играчи на Дюлгеров в региона:

1. СТАНИСЛАВ ЧАНКОВ

2. КОСТАДИН МИЛУШЕВ “ ШПЕКО “

3. ТРАЙО ДЖАДЖЕВ “ КУЦИЯ “

4. ХРИСТО СТОЙКОВ “ МЕНЧИН “

5. СИМЕОН КАРАДАКОВ “ РЪЧИЧКАТА “

Източник: mediamall.info