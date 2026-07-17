Ексклузивно! Радев: Ще намалим дефицита без да режем социални разходи и да замразяваме пенсии! (ВИДЕО) Има стари плащания по капиталовата програма, които тепърва предстои да се правят https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-radev-shte-namalim-deficita-bez-da-rezhem-socialni-razhodi-i-da-zamrazyavame-pensii-video-3/197062 Crimes.bg

България ще успее да свие значително бюджетния си дефицит през 2027 г., но без да реже от социалните разходи и да замразява пенсиите. Това стана ясно от изказване на министър-председателя Румен Радев в кулоарите на парламента, направено след редовния петъчен парламентарен контрол.

“Аз вярвам, че наистина ще направим така, със съответна финансова дисциплина, със затягане на разходите, без да задушаваме икономиката, без да ощетяваме всички работещи, без да намаляваме социалните разходи, в никакъв случай да замразяваме пенсиите – и ние да продължим напред и да намаляваме дефицита“, каза Радев.

Той добави, че Бюджет 2026 стъпва на здрава основа и въвежда правилата за финансова дисциплина. Това, което тежи на дефицита, според него, е нуждата да бъдат изчистени всички стари плащания, които „са много“. По думите му и към момента все още се изплащат отдавна сключени договори и извършени дейности, които все още не са разплатени.

“Когато говорим за капиталови разходи, това са стари плащания, които трябва най-сетне ние да изчистим“, добави премиерът, като уточни, че и в Бюджет 2027 все още ще се плащат тези разходи.

Радев отхвърли и твърденията за замразяване на разходите в проектобюджета за текущата година, въпреки че само ден по-рано парламентарната Комисия по бюджет и финанси замрази размера на редица обезщетения през текущата година.

“Имаме сериозно увеличение – за хората с увреждания, това са много, много милиони. За лични асистенти колко отгоре се дава, пенсиите се повишиха със 7.8%, заплатите се повишиха с 5% и много други повишения“, добави той.

Радев отговори и на журналистически въпрос, свързан с процедурата по прекомерен дефицит, стартирана срещу България от Европейската комисия (ЕК). Той уточни, че министърът на финансите участва само в открити срещи, включително в рамките на ЕКОФИН и с финансовите институции в ЕС, където са поставени всички въпроси и „няма неофициални срещи“, а само „явни, открити“.

Разбира се, че има желание от страна на Европейската комисия ние да свием този дефицит и ще го направим“, категоричен бе Радев.

Цялото изявление на премиера Румен Радев, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.

Източник: svobodnoslovo.eu