Ексклузивно! Пеевски с горещ коментар за сватбата между Радев и Доган: Няма да откраднат изборите! (ВИДЕО) Ние сме за пълно закриване на КПК. Този тумор трябва да бъде изрязан, каза още лидерът на ДПС- Ново начало

“Няма да позволим изборите да се откраднат.” Това каза лидерът на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски.

"Днес важната тема е за комисията за Сорос, която искат да бъде закрита. Не знам защо не се стигна до гласуване. Отлага се моментът да се види кои са соросоидите в този парламент и кои са честните хора, които искат да знаят истината за Сорос и неговите вредни влияния в България.

Докато тази тема не я изчистим, с Джордж Сорос, Алекс Сорос, Иво Прокопиев и всичките им производни, България винаги ще буксува, няма да може да върви напред и институциите няма да може да работят.

Това е така заради зловредните влияния на това семейство, което на практика през определени партии притежава България", обясни той.

"ДПС винаги ще работи срещу влиянията на Сорос", заяви още Пеевски.

На въпрос как ще коментира решението на президента Румен Радев да връчи третия мандат на парламентарната група на дерибеите на Ахмед Доган, Пеевски коментира лаконично: "Горичво!"

По думите му КПК трябва да бъде напълно закрита. "Този тумор трябва да бъде изрязан", каза лидерът на ДПС.

"Трябва да се решат нещата с Изобрния кодекс. Ние искаме да има американски сканиращи машини", сподели Делян Пеевски.

По думите му тези машини трябва да са на държавата, а не на частни фирми като "Сиела".

"Ако не може да се набавят, да остане гласуването по сегашния начин. Да се гласува с машини, но те да са принтери, катко и с хартия. Ние няма да позволим изборите да бъдат откраднати", завърши той.

Цялото изявление на лидера на ДПС- Ново начало Делян Пеевски, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.

Източник: svobodnoslovo.eu