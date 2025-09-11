ДПС „Ново начало“ спря привилегиите на президентската администрация, но Радев продължава да движи с брутален кортеж! Българските граждани си спомнят с възмущение разгара на летния сезон, когато лимузините на Радев блокираха центъра на Варна https://crimes.bg/vodeshha-tema/dps-novo-nachalo-sprya-privilegiite-na-prezidentskata-administraciya-no-radev-prodalzhava-da-dvizhi-s-brutalen-kortezh-3/172325 Crimes.bg

По предложение на ДПС „Ново начало“ Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред гласува на първо четене промени, които предвиждат да отпадне функцията на НСО да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента.

По този начин ще бъдат премахнати порочните привилегии на сътрудниците на Радев, но самия той продължава да се движи с брутален кортеж, на който биха завидели дори първите мъже на планетата.

Българските граждани си спомнят с възмущение разгара на летния сезон, когато лимузините на Радев блокираха центъра на Варна. При това поводът за визитата на т.нар. „спасител на нацията“ бе не среща на високо международно ниво, а честване на празника на Военноморските сили.

Тогава десетки автомобили – черни лимузини, джипове и бусове с охрана – преминаха през централната част на морската столица, а движението бе спряно в няколко района едновременно. Много варненци останаха блокирани по пътищата, а таксиметрови шофьори и автобуси закъсняваха с курсовете си.

Превърна НСО в таксиметрова компания

Калин Стоянов припомни, че на 10 август „всички станахме свидетели на необяснимо до-ден днешен внушителен кортеж, с който президентът се придвижваше в морската столица Варна“, а на снимки и клипчета се е вижда, че кортежът е наброявал четири леки автомобила, два джипа и един микробус, отделно съпроводени с ескорт от полицията, което е наложило блокирането на улици и светофари.

„На практика президентът Радев е превърнал НСО във финансирана от бюджета таксиметрова компания за собствената си администрация.

Радев, който непрекъснато говори за кражби, грабежи и далавери, с едно изречение в закона осигурява ежедневни привилегии на служителите си за сметка на всички български граждани“, възмути се тогава Стоянов. И зададе множество въпроси на Радев, на които и днес няма отговор.

Българското общество, обаче си дава ясна сметка, че в президентското кресло се е настанил един самовлюбен човечец, който щедро се възползва от екстрите на синекурната си позиция и безуспешно опитва да облече доспехите на рицар.

Докато се опитва да се представи за човек от народа, Радев събира тен по плажовете на резиденциите на скъпите морски курорти у нас и в Гърция и използва държавната охрана като своя лична прислуга.

Дребните му селски номера, обаче няма да минат, защото тепърва ще излиза истината за ортаците му, които заграбиха милиони през служебните му правителства, а обикновените хорица се мъчат да оцеляват.

