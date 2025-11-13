Дезинформацията в здравния сектор взема човешки животи

Втора Академия за инфлуенсъри проведе Коалиция HPV

Втората HPV Академия за инфлуенсъри събра в София лекари, журналисти и инфлуенсъри на откровен разговор за това защо над 50% от младите хора в нашето общество изобщо не са чували за Човешкия папиломен вирус (HPV), че той причинява девет вида рак и че заболяването може да се предотврати единствено с ваксина. Точно затова представителите на институциите и членовете на Коалиция HPV - организатори на събитието - призоваха инфлуенсърите да споделят тази информация със своите последователи, защото тя може един ден да спаси живота им.

Ръководителят на отдел имунизации на Световната здравна организация за България Антоанета Букаса, обясни, че от около 200 генотипа HPV има поне 14 онкогенни, някои от които причиняват рак на маточната шийка и няколко други онкологични заболявания при жени и мъже. „Това е една от най-често срещаните инфекции, която се предава по полов път. При голяма част от хората инфекцията се изчиства спонтанно, но не се създава имунитет. Така един човек може да се зарази през живота си няколко пъти с HPV. При част от хората инфекцията персистира и за няколко години причинява рак. Така всяка година по света възникват 660 000 нови случаи на рак на маточната шийка, като смъртните случаи са 340 000 годишно. Единственият начин да се предпазим от заболяване е ваксинация, като най-ефективна е тя, когато ваксината срещу HPV се постави преди 17-годишна възраст. Но тя предпазва и когато се постави между 17 и 40 години", каза г-жа Букаса. Тя даде пример със Шотландия, в която след 10 години масово ваксиниране на тийнейджърите срещу HPV ракът на маточната шийка е сведен до минимум.

„В някои страни, включително в България, ваксинирането не е масово. Причините са в ниската информираност на хората; слабото участие на личните лекари, защото не всички препоръчват тази ваксина; в социалните и културни предразсъдъци; в липсата на здравна култура у населението и етническите различия", обясни консултантът към СЗО Ния Белчева.

„Австралия, Канада, Дания си решиха проблема с рака на маточната шийка чрез национални ваксинационни програми срещу HPV, а ние не искаме. В България са осигурени от 14 години безплатни ваксини за момичетата и от тази година за момчетата, но в масовия случай родителите им не искат да ги ваксинират. Същевременно над 700 жени умират всяка година от рак на маточната шийка, което прави приблизително две жени на ден! Плащаме огромна цена за предразсъдъците си, за това, че у нас има благодатна почва за всякакви конспиративни теории и дезинформация", подчерта главният държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев. Той посочи, че ваксинация отказват основно майки от големите градове, и припомни думите на майка, чиято дъщеря е починала от рак на маточната шийка: „Аз съм виновна, защото не я ваксинирах".

Сертификат за ваксина от 1908 г., който се пази в музея в Петрич, показа на аудиторията главният координатор на Коалиция HPV д-р Гергана Николова, която е също зам.-председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари (НСОПЛ). Тя посочи, че 8 от 10 души се инфектират с HPV и нямат симптоми, че са заразени, докато не се разболеят от рак. „При това HPV причинява не само рак на маточната шийка. Мъжете се заразяват по-лесно и се очистват по-трудно от инфекцията. А заболяванията, свързани с HPV при мъжете, са рак на пениса, ануса и орофарингса. HPV се предава и при орален, и при вагинален, и при анален секс, като презервативите не могат да го спрат. Единствено ваксината може да спре HPV. Ваксината предотвратява рак и се чудя как някои хора се страхуват повече от ваксината, отколкото от това, че ще се разболеят от рак."

Според д-р Николова много от взимащите решенията в държавата са скрити или явни антиваксъри. „Видяхме още по време на пандемията от COVID-19 как политически лидери агитираха хората да не се ваксинират, а самите те тайно се ваксинираха. А тази година ние от НСОПЛ поискахме да се осигурят безплатни ваксини срещу сезонния грип за децата, за да не боледуват и да не затваряме всяка година ясли, градини и училища заради епидемия от грип. Вместо това политиците отпуснаха 20 милиона за антибиотици, тоест за лечение на усложненията - пневмонии и други бактериални инфекции. Това говори, че нещата в нашата здравна система са сбъркани."

Д-р Радосвета Стаменкова от Асоциацията по семейно планиране и сексуално здраве и член на Коалиция HPV обърна внимание, че в България от тази година започна безплатна ваксинация и на момчетата, при това не за да спасяват момичетата от рак на маточната шийка, а защото така спасяват себе си от няколко вида рак. И даде пример с американския актьор Майкъл Дъглас, чийто рак на гърлото доказано е причинен от HPV.

Д-р Стаменкова припомни, че ваксините са станали жертва на своята ефективност, защото са унищожили болестите, от които масово са умирали хората само преди 100 години: „Затова днешните хора не си дават сметка колко много дължим на ваксините. Само преди 150 години средната продължителност на живота е била 40 години. Сега хората живеят средно 80 години и това се дължи на ваксините, на антибиотиците и на достъпа до чиста питейна вода."

За финал на срещата здравният журналист Полина Тодорова от Medical News предупреди, че в медийното пространство действат структури за създаване и разпространение на дезинформация. Затова сподели с инфлуенсърите как сериозните журналисти проверяват за достоверност източниците си на информация, за да могат да разграничават ясно информация от дезинформация, новина от фалшива нова и манипулативно съдържание. Особено полезен в активностите им по темите за ваксините може да е специализираният сайт, посветен на ваксинопрофилактиката - https://plusmen.bg/, посочи тя.