Прокуратурата обвини убиеца на йоркито Кнопа, грозят го от 2 до 8 г. затвор 43-годишният Йордан Атанасов е проявил особена жестокост към кучето и е причинил смъртта му, съобщават от държавното обвинение https://crimes.bg/vodeshha-tema/prokuraturata-obvini-ubieca-na-yorkito-knopa-grozyat-go-ot-2-do-8-g-zatvor-3/205108 Crimes.bg

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 43-годишния Йордан Атанасов за убийството на йоркито Кнопа в столичния квартал "Кръстова вада", съобщиха от държавното обвинение.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 1 ноември около 20,50 часа, обвиняемият е проявил жестокост към гръбначно животно - куче от женски пол, порода "Йоркширски териер" на име Кнопа. Атанасов му е нанесъл силен удар с крак, в резултат на което противозаконно причинил смъртта му, като деянието е извършено с особена жестокост към животното.

На запис от охранителна камера се вижда как мъжът внезапно рита с голяма сила животното, което отхвърча към паркиран автомобил, блъска се в него и повече не помръдва.

От Софийската районна прокуратура допълват, че по случая се води досъдебно производство, а предвиденото в закона наказание е от 2 до 8 години "лишаване от свобода".

В хода на разследването до момента са разпитани свидетели на деянието и са извършени разпознавания, изготвена е назначената видео-техническа експертиза. С постановление на наблюдаващ прокурор Йордан Атанасов, който е програмист, е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в Софийски районен съд искане за определяне на мярка "задържане под стража".

Разследването по случая продължава. Наблюдаващият прокурор е дал множество указания за действията, които следва да се извършат в хода на досъдебното производство. Изследват се всички факти и обстоятелства, свързани с личността и поведението на обвиняемия, като същите ще бъдат взети предвид от наблюдаващия прокурор.

След убийството на кучето Йордан Атанасов се укри, а днес се е явил в Столичната дирекция на полицията с адвоката си.

Снимки в колаж: фейсбук страница "Кръстова вада Запад"/facebook.com/GabrielGValkov

"Насилието над животни не може да се подминава. Не само, че жестокостта към беззащитните е неприемлива, но е и червен сигнал за склонност за насилие и над хора", коментира министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Снощи стотици софиянци излязоха на протест пред дома на Атанасов в столичния квартал "Кръстова вада".

Източник: dir.bg