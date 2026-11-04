Добруджански хомяци, размножени край Русе, ще бъдат освободени в природата напролет

Експерти на Регионалната инспекция по околна среда и водите – Русе извършиха контрол върху част от изкуствено отгледани екземпляри от вида добруджански (черногръд) хомяк. В момента гризачите са подготвени за зимен сън (хибернация), който започва от ноември и ще продължи до март, съобщават от МОСВ.

За разлика от други видове животни те периодично се будят, за да се хранят. Местообитанията на хомяка са ключови за опазване в Националната екологична мрежа Натура 2000 и по тази причина те ще бъдат освободени в земеделски земи, част от зони на европейската екологична мрежа.

Добруджанският хомяк е ендемичен вид, един от трите, които се срещат в страната. Защитен е от Закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената книга на България като "уязвим“.

Среща се в ограничен ареал от централната част на Дунавската равнина и Добруджа. Обект е на периодичен мониторинг и е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие на ИАОС.

Обитава земеделски земи и ливади. Храни се със семена, зелената част на растенията и люцерна, а самият той е хранителна база на защитени видове като ловен сокол, бухал, пъстър и степен пор и др. Подобно на други гризачи подобрява почвеното плодородие чрез ровещата си дейност. Поради малочислената си популация не може да се определи като вредител за земеделските култури.

Основните заплахи за вида са свързани с лошите земеделски практики, употребата на пестициди и др.

През пролетта изкуствено размножените хомяци в базата в с. Нова Черна ще бъдат контролирано освободени в природата на етапи, с цел постепенна адаптация и оцеляване в природата.

Гризачите са размножени в експерименталната база на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките (ИБЕИ – БАН) "Калимок“ в село Нова Черна, община Тутракан.

Те са обект на проект "Живот за сокола“, изпълняван от научната институция, финансиран по програма LIFE+. Чрез пилотния проект ще се създаде безценен опит в подпомагане на оцеляването на застрашения вид гризачи.

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