ГОЛЕМИТЕ ЛЪЖИ НА ТИКТОК МИЛИОНЕРА ДАНИЕЛ БАЧОРСКИ: Палиха му колите заради борчове, лапа евраци за роботи с мътни далавери, а гони гладни български майки и ги заменя с непалци на калпак!

В епохата на дигиталната показност няма нищо по-притегателно от мита за самосъздалия се човек, който започва от нулата с очукана баничарка, една евтина прахосмукачка и непоклатима работна етика. Публичният разказ на Даниел Бачорски е конструиран именно по тези изпитани канони на съвременната социална митология. В него бедният, но честен трудовак влиза в домовете на хората, търка подове до блясък, сблъсква се с несправедливостта и благодарение на неподправен хъс изгражда бизнес, способен да осигури стотици работни места. Телевизионните студиа обожават такива персонажи. Те са лесно смилаеми, продават рекламно време и вдъхват наивен оптимизъм в едно цинично общество. Когато обаче човек изключи камерите, спре филтрите на социалните мрежи и разтвори сухите папки с баланси, протоколи от държавни фондове и съдебни актове, лъскавата витрина бързо започва да губи своя полиран чар. Зад широко усмихнатия образ на чистача, превърнал собственото си фамилно име в отделна търговска марка, всъщност прозира агресивна, дълбоко задлъжняла и еклектична бизнес конструкция. Това не е просто история за успешен мениджмънт в сектора на фасилити услугите, а класически разказ за българския постпреход, в който личният бранд служи за помпане на капиталово доверие, докато оперативният паричен поток се прелива безскрупулно към бетон, съмнителни европроекти и сенчести регулаторни ниши.

Фундаментът на тази малка империя несъмнено остава „Бонанза Професионално почистване“ ЕООД – дружеството, в което Бачорски е едноличен собственик и което отчита годишни постъпления в рамките на няколко милиона лева. На хартия това е солиден бизнес с над двеста души персонал, който гарантира сигурна парична маса и генерира онова първично усещане за стабилност, необходимо на всеки кредитоискател. Бизнесът с почистване обаче крие една желязна икономическа закономерност, добре позната на финансовите анализатори: той е нискомаржов, логистично изтощителен и критично зависим от фонда работна заплата. В един бранш, където всеки процент печалба се изтръгва чрез безмилостен натиск върху себестойността на човешкия труд, истинският мащаб не се гради само с парцал и препарат. За да поддържа разрастването, Бачорски предприема хоризонтална експанзия, поглъщайки конкурента „Баба Яга Професионално почистване“ – фирма с около осемдесет служители, придобита изцяло от „Бонанза“ в края на 2024 година. Консолидацията на пазара изглежда логична, но тя води след себе си неизбежното свиване на ликвидността и задълбочаване на оперативните рискове. Когато стотици хора чакат възнаграждения всеки месец, всяко забавяне на плащанията от корпоративни клиенти може да превърне дружеството в картонена кула.

Точно в този момент на повърхността започва да избива първото сериозно социално напрежение, което телевизионните репортажи грижливо премълчават. Докато пред микрофоните се разказва приказката за сплотеното фирмено семейство, в реалността служители споделят съвсем различна хроника на трудовите отношения. Горчиви публични свидетелства на хора, работили с години във фирмата, разкриват практики на внезапно освобождаване без последно трудово възнаграждение, преподписване на договори с нови изпитателни срокове като инструмент за заобикаляне на дължимите обезщетения и постепенна подмяна на българския персонал с работници, внесени от трети страни като Непал. Разбира се, практиката на евтиния вносен труд е масово явление в закъсалата за работна ръка българска икономика, но когато тя се съчетае с обвинения за орязани заплати на дългогодишни служители, моралният пиедестал на „честния трудовак“ се пропуква фатално. Контрастът между блясъка на инфлуенсърския начин на живот и битовата мизерия на редовия персонал на терен започва да изглежда не просто като управленска студенина, а като структурно притиснат бизнес, който се опитва да оцелее чрез свиване на най-базовите си разходи.

Въпросът за това къде всъщност отиват парите на дружеството намира шокиращо открит отговор в собствените признания на Даниел Бачорски. В едно от своите откровени интервюта пред национална телевизия той без свян обяснява как по време на пандемичната криза е закупил цяла сграда с банков заем, като за първоначалната вноска е използвал лични средства и „част от оборота на фирмата“, а към настоящия момент вече е капарирал още две сгради и трескаво търси банково финансиране. За всеки запознат с корпоративните финанси подобно изявление е равносилно на сигнална ракета за финансово бедствие. Оборотът на една търговска фирма не е личен портфейл, от който собственикът може да гребе с шепи за имотни спекулации. Оборотните средства са жизнената кръв на предприятието – те обезпечават осигуровки, доставки, текущи разходи и заплати. Изтеглянето на ликвидност от оперативната фирма, за да се наливат пари в неликвидни бетонни активи чрез заплетени вътрешнофирмени заеми или дивидентни еквилибристики, разкрива класическия синдром на свръхразширяването. Бизнесменът се държи не като предпазлив предприемач, а като комарджия, който залага оборота на почистващата си фирма върху картата на имотния бум, надявайки се банките да продължат да рефинансират експозициите му.

Тази неутолима жажда за свеж ресурс намира своето най-ярко и скандално проявление на терена на европейското финансиране. Проектът BG16RFPR001-1.003-0299-C01, изпълняван от „Бонанза Професионално почистване“ по програмата за конкурентоспособност и иновации, предлага документална картина, която граничи с учебникарски пример за изкривяване на публични процедури. В центъра на проекта е амбицията за технологична модернизация: закупуване на шест специализирани автоматични робота за почистване и внедряване на сложен координационен софтуер със звучното съкращение СИСКОРП. Докато машините сами по себе си подлежат на ясна пазарна оценка спрямо европейските каталози, процедурите около софтуера разкриват изумителни финансови метаморфози. През юни 2025 година дружеството обявява поръчка за софтуерната система с прецизно изчислена прогнозна стойност от точно 130 277,17 лева. Явяват се трима независими кандидати. Вместо да завърши с избор и сключване на договор, процедурата внезапно е прекратена. През декември същата година е направен втори опит със същата фиксирана цена до стотинка, но този път кандидатури липсват. И тогава, през януари 2026 година, се разиграва истинският регулаторен театър: обявена е трета процедура за същия софтуер, но този път прогнозната стойност е орязана с почти петдесет процента – до 66 609,66 лева. Кандидатът е само един, търгът не е прекратен и поръчката тихомълком минава.

Тази цифрова аномалия отваря болезнен и непокрит с обяснения въпрос към контролните органи. Как един софтуерен продукт, чиято необходимост и стойност пред Брюксел първоначално са защитени на стойност над сто и тридесет хиляди лева, само шест месеца по-късно се оказва струващ наполовина? Ако заданието не е претърпяло драстична ампутация, това означава ли, че първоначалният бюджет е бил съзнателно и изкуствено надут с над шестдесет хиляди лева безвъзмездна помощ с цел източване на европейския фонд? И обратното – ако заданието е свито наполовина, за каква реална иновация и координация на роботи говорим, след като внедреният продукт е осакатен спрямо първоначалните проектни цели? Защо трите първоначални оферти бяха елиминирани, за да се стигне до комфортната ситуация на един-единствен участник при драстично намален праг? Тези въпроси висят със страшна сила върху прозрачността на целия проект и показват, че стремежът към усвояване на субсидии при Бачорски следва добре познатите балкански модели на нагаждане на правилата според предварително начертан сценарий.

Докато европейските фондове подхранват технологичния дял на групата, ресторантьорското разклонение на бизнеса разкрива също толкова смущаващ цинизъм към правилата за устройство на територията. Бачорски държи четиридесет и девет процента от дяловете в дружеството „Под метлите“ ООД, а самата му фирма майка „Бонанза“ фигурира като наемател на имота в софийския квартал Драгалевци, където години наред оперираше популярното едноименно заведение. Административният съд София-град обаче разсича дебелите папки с жалби на съседи и констативни актове на Столична община, за да постанови неоспорима присъда: в имота е функционирал дървен навес с барбекю и пещ от тридесет и четири квадратни метра, изграден в пълно отсъствие на строителни книжа, одобрен инвестиционен проект и разрешение за строеж. Съдът категорично отхвърля тезата за търпимост и признава съоръжението за напълно незаконен строеж, подлежащ на премахване. Макар че доказателствата по делото отнасят фактическото изграждане на конструкцията към края на деветдесетте години, преди Бачорски да стъпи в имота, същината на проблема лежи другаде. Бизнесът на Бачорски съзнателно и методично е генерирал търговски оборот, приемал е клиенти и е развивал дейност върху площ, лишена от базово въвеждане в експлоатация. Как местната власт и агенциите по храните са си затваряли очите за обект, чиято кухненска инфраструктура е извън закона, е въпрос, който осветява удобния институционален комфорт, с който заведението е съществувало необезпокоявано, преди съседското недоволство да стигне до съдебната зала.

Истинският лабиринт в империята на Бачорски обаче започва там, където чистенето среща тежките екологични регулации. В края на 2025 година, в пълна дискретност, бизнесменът става управител, а впоследствие и едноличен собственик на дружеството „БОНБА“. Фирмата съществува още от 2019 година, но предметът ѝ на дейност няма нищо общо с миенето на прозорци и прането на мека мебел – нейното поле е обработването и обезвреждането на опасни отпадъци. Това е една от най-строго охраняваните, високорискови и потенциално сенчести ниши в българския бизнес, където за всяка операция се изискват специализирани лицензи по Закона за управление на отпадъците, сертифицирани площадки и безкомпромисен контрол от регионалните екоинспекции. Навлизането на човек от фасилити сектора в територията на опасните отпадъци е рязък завой, който трудно се обяснява само с желание за диверсификация. Дали става дума за опит за овладяване на апетитни обществени поръчки за извозване на биологични и опасни отпадъци от болнични заведения, където обикновените фирми нямат достъп? Или придобиването на стара фирма с готови регистрации е целяло заобикаляне на тромавите разрешителни процедури за индустриално обезвреждане? Всяка операция с опасни отпадъци изисква жестока публичност, а до момента бизнес групата не е дала нито едно смислено обяснение какво точно прави това дружество под шапката на инфлуенсъра.

Цялата тази сложна мозайка от дейности – от рекламна агенция „БАЧОРСКИ“ с десет души персонал, през лизинговото дружество „БАЧОРИ КАРС“, до семейната продуцентска фирма „Златната ябълка 23“ – разкрива същинския механизъм на неговата експанзия. Публичността не е страничен продукт на успеха, а негов горивен елемент. Чрез агресивно медийно присъствие, участия в праймтайм предавания и внимателно режисиран онлайн образ Бачорски си осигурява онова, което в съвременния свят струва най-скъпо: безплатен маркетинг и обществен авторитет. Този авторитет обаче крие и обратна страна, изпълнена с тъмни петна. Случаите с опожарените служебни автомобили – третият от които през януари 2024 година – и лаконичните му обяснения пред камерите, че става дума за нелоялна конкуренция и дългове, които трети лица имат към неговите фирми, рисуват атмосфера, далеч по-близка до суровите нрави на деветдесетте години, отколкото до европейския корпоративен етикет. Когато около един бизнес започнат да горят коли, съдилищата потвърждават незаконни строежи, а европейските поръчки се сриват наполовина след елиминиране на конкуренти, наивният разказ за баничарката и прахосмукачката окончателно се разпада.

Даниел Бачорски е перфектният продукт на своето време – предприемач, който майсторски яхна вълната на инфлуенсърската икономика, за да опакова една рискова, силно задлъжняла и пълна с противоречия бизнес група в лъскавата опаковка на честния труд. Но фасадата вече се пропуква. Когато изцеждаш оборота на основната си фирма, за да плащаш капаро за сгради, докато работниците ти напускат с оплаквания за неизплатени заплати, ти не градиш устойчива икономика, а създаваш пирамидален риск. Когато печелиш европейски пари за софтуер след съмнителни процедурни трикове и едновременно с това стъпваш в бизнеса с опасни отпадъци, общественото внимание вече не е въпрос на завист, а на дълг. Време е институциите – от Инспекцията по труда и финансовото разузнаване, до Управляващия орган на европейските програми и екологичните инспекторати – да извадят главите си от пясъка на телевизионния блясък. Защото когато прахът от поредния ПР фойерверк най-после се спрегне, зад метлите на Даниел Бачорски може да се окаже заметен такъв мащаб от финансови, трудови и регулаторни безобразия, който никоя прахосмукачка няма да бъде в състояние да изчисти.

Източник: sik.bg