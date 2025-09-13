Чисто море, чист бряг: ежегодната акция на “Приятели на Морето – Бургас”

Инициативата се проведе под мотото “Да запазим чисти морето и морския бряг заедно”.

Водолази от цялата страна се събраха в Бургас в края на лятото, за да се включат в почистването на морското дъно около Моста на градския плаж. Доброволческата акция се организира ежегодно от Сдружение с нестопанска цел “Приятели на Морето – Бургас”. "Нормално е в края на сезона да има повече отпадъци, изхвърлени от туристите. Затова стана традиция в края на сезона да организираме такива инициативи", споделиха водолазите, предаде БГНЕС.

Инициативата се проведе под мотото “Да запазим чисти морето и морския бряг заедно”. Сред нейните цели е, от морското дъно не просто да бъдат извадени на сушата някакво количество отпадъци, но и да бъде напомнено, че е важно да пазим природата и да бъдем отговорни в действията си спрямо нея.

Най-често събраният боклук включва автомобилни гуми, пластмасови бутилки и опаковки, метални консерви, стъклени шишета, найлонови торбички, остатъци от риболовни мрежи и въжета, автомобилни гуми и различни малки предмети, които хората случайно или умишлено изхвърлят в морето. Пластмасовите отпадъци остават в морската среда с десетилетия, разпадат се на микропластмаса и заплашват живота на рибите, птиците и други морски организми. Автомобилните гуми, от своя страна, съдържат токсични вещества и също могат да се превърнат в опасен източник на замърсяване. | БГНЕС