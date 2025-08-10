Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение от 1,2 млн. лева на деца в неравностойно положение

Бащата на Сияна - Николай Попов сподели във фейсбук профила си, че ще дари на деца в неравностойно положение цялата сума от застраховката на шофьора, който отне живота на детето му. Обезщетението е в размер на 1,2 млн. лева.

"Аз и семейството ми трябва да получим около 1.2 млн. лв. обезщетение от застраховката на водача, който отне живота на Сияна. Тези пари няма да ни направят щастливи... Няма да върнат детето ни", написа Попов.

"Но могат да направят някой друг щастлив - някой, който се бори за живота си, някой, за когото възстановеното здраве е най-голямата мечта. Така и ние ще бъдем щастливи", коментира бащата на Сияна.

"Цялата сума, получена от застраховката, ще бъде дарена на деца в неравностойно положение - деца, които имат нужда от лечение, подкрепа и надежда. Деца, за които тези средства могат да донесат поне малко радост и утеха".

По думите му Сияна загина, докато помагаше на друг човек. "Аз ще продължа нейното дело", допълни баща й.

Николай Попов и Сияна Снимка: Фейсбук/ Nikolaj Popov

"Вярвам, че ако има друг живот, тя ще бъде щастлива, знаейки, че и след смъртта си помага. Апелирам към застрахователната компания да изплати дължимата сума. Чакаме доста време".

Николай Попов смята, че това ще бъде знак на съпричастност и отговорност.

"Ако това се случи, публично ще обявя как средствата са изразходвани, като представя всички банкови документи. Надявам се заедно да успеем да върнем поне една детска усмивка", допълни той.

12-годишната Сияна Попова загина при тежка катастрофа на 31 март на пътя Бяла – Ботевград. Сблъсъкът стана между тежкотоварен камион и кола, зад волана на която е бил дядото на детето.

Източник: 24chasa.bg