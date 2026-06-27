Ангелкова строи 2 палата за милиони в „Бояна“

Бившата министърка на туризма Николина Ангелкова ударно строи два огромни луксозни палата в елитния столичен квартал „Бояна“. Сградите се намират в местността Киноцентъра, като фасадите им вече са изцяло облицовани с изключително скъп мрамор и гранит, внесени директно от Италия. Според експерти от строителния бранш, за изграждането на помпозните кооперации до момента са похарчени минимум три милиона евро, без в тази сума да се калкулира бъдещото вътрешно обзавеждане. Ексминистърката ежедневно посещава площадката с лимузината си „Мерцедес Майбах“, за да надзирава процеса.

Апетитният парцел от над два декара е придобит през далечната 2018 година, като тогава Ангелкова се оправда пред вицепремиера Валери Симеонов, че имотът е подарък от нейните родители. Седем години по-късно обаче липсва официално обяснение за произхода на милионите, отиващи за мащабния градеж. Единият палат е предвиден за лично ползване, а вторият включва осем апартамента за продажба на цени от 800 000 евро. Според слуховете, най-скъпият апартамент от година и половина е гласен за нейната близка приятелка Ирена Георгиева.

Наскоро капризната Николина Ангелкова е спретнала чутовен скандал на обекта, тъй като майсторите объркали монтажа на генераторите за озон към климатичната система. За тези модерни въздуховоди тя е броила над 200 000 евро, а гневните ѝ крясъци възмутили съседите. Междувременно името на Ангелкова изплува и в митничарската афера на Петя Банкова и Живко Коцев. Градският прокурор Илиана Кирилова дори я разпита заради скандални общи снимки с контрабандиста Стефан Димитров.

Източник: Уикенд