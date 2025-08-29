Зов за помощ!

Не съм вярвала, че някога ще ни се случи това, но ето – случи се.

Това сме ние – семейство Стоянови!

След 3 месеца обиколки по българските болници най-накрая Здравко беше диагностициран – и то с една ужасна диагноза: рак. Но все още не могат да локализират тумора! Свързахме се с германска болница и те ни чакат в понеделник, 1 септември, да сме там.

До края на седмицата трябва да заплатим 18 000 € по фактура от болницата, а на 1 септември – останалите 25 000 €. Нямаме време да отворим дарителска сметка, защото всичко се случва много бързо. Хората, които ни познават, знаят, че никога не бихме злоупотребили с човешката доброта. Моля ви, помогнете ни!

Това е единствен вариант - Германия!

Оставям личната банкова сметка на Здравко:

Основание: дарение

Постоянно ще ви държим в течение със ситуацията.

Ще прилагаме документи и всичко необходимо.

Моля ви от цялото си сърце да ни помогнете!

Beneficiary:

ZDRAVKO GEORGIEV STOYANOV

IBAN:

BG95BPBI79401062040804

BIC:

BPBIBGSF

Вярваме, че „капка по капка вир става”!

Благодарим ви!

Източник: informiran.net