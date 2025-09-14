ЗА СЛАВА БОЖИЯ! “Нашият дом е България” и арх. Пламен Мирянов прославиха Светия Кръст със спектакъла “ЖИВОТВОРЕНИЕ” Проявата бе подарена на софиянци в навечерието на големия християнски празник https://crimes.bg/uncategorized/za-slava-bozhiya-nashiyat-dom-e-balgariya-i-arh-plamen-miryanov-proslaviha-svetiya-krast-sas-spektakala-zhivotvorenie-3/172576 Crimes.bg

С благословението на Негово Светейшество Даниил, Патриарх Български и Митрополит Софийски, в навечерието на Кръстовден, фондация “Нашият дом е България” и арх. Пламен Пламенов Мирянов подариха на софиянци благодатен православен концерт-спектакъл от цикъла “Животворение”. Проявата се проведе пред столичния храм “Въздвижение на Светия Кръст Господен” в кв. “Лозенец”, който посреща своя голям храмов празник на 14 септември 2025 г.

Миряните, които тъкмо излизаха от празничната вечерня, посветена на Въздвижението на Честният и Животворящ Кръст Господен, възглавена от Негово Преосвещенство Браницкият епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит, се насладиха на духовна и благословена вечер, изпълнена с вяра, музика и Слово.

Тя започна с молитва и продължи с прочит на Светите Евангелия посветени на Кръста, в изпълнение на арх. Мирянов, както и с православни стихове и песни. Актьори пък пресъздадоха евангелски сцени, разказващи за Царица Елена, майката на император Константин Велики, която открива Светия Кръст в Йерусалим по време на своята духовна мисия в Светите земи.

В православния концерт-спектакъл специално участие взеха Софийския свещенически хор, смесеният хор от храмовете „Въздвижение на Светия Кръст Господен“ и „Св. св. Кирил и Методий“, смесеният хор на БНР, детско-юношеският църковен хор „Свети Серафим Софийски“, Нели Андреева, Мъжка формация „Св. цар Борис – Михаил“, струнен оркестър от Кварто квартет и приятели, Албена Ставрева, Неда Спасова, Любомир Петкашев, Теодор Софрониев, Стефан Къшев, Пламен Пламенов Мирянов, Борис Нанков, Формация „Багатур“, Зарина Генкова, деца-актьори и др.