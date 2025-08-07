Ванко 1 превърна V1 Clinic във феномен! Няма време дори за море https://crimes.bg/uncategorized/vanko-1-prevarna-v1-clinic-vav-fenomen-nyama-vreme-dori-za-more-3/169451 Crimes.bg

Иван Главчев, по-известен като Ванко 1, отново изненада всички – този път не с музикален хит, а с това, че превърна денталната си клиника V1 Clinic (инстаграм) в най-обсъжданото място в страната.

Вместо на почивка, г-н Главчев е постоянно в движение – защото V1 не спира да приема пациенти. И не какви да е – звезди от родния шоубизнес, инфлуенсъри и хиляди българи, които живеят в чужбина, прелитат специално от цяла Европа и САЩ, за да седнат на стола в клиниката му.

В социалните мрежи всичко кипи – нашите репортери забелязаха десетки сторита и публикации както в личния Instagram профил на Ванко 1, така и в този на V1 Clinic (инстаграм). Постоянен поток от трансформации, бели усмивки и доволни лица. Работи се без почивка.

Графиците са препълнени, клиниката буквално не затваря, а пациентите – както обикновени хора, така и популярни личности – препоръчват мястото с две ръце.

Славата на V1 Clinic вече отдавна е излязла извън границите на България. А самият г-н Главчев? Той дори не може да помисли за море. Докато другите разпъват хавлии на плажа, във V1 разпъват графици.

Източник: informiran.net