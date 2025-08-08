Тази седмица в Travellove.bg – изумителни дестинации и удивителни истории, които оставят без дъх

В разгара на любимия летен месец, Travellove.bg ви приветства с ударна доза зашеметяващи пътешествия и вълнуващи разкази за мечтани дестинации. Новата седмица е тук, средата на август е, а адреналинът за мистични преживявания и жаждата за нови приключения ни води към следващите истории, които подбрахме специално за теб.

Започваме с интересен детайл от хитовия сериал „Game of Thrones“ - когато го гледаш е трудно да повярваш, че Северът не е просто CGI магия. Дунтар Касъл, с изглед към бурното шотландско крайбрежие, носи духа на Зимен хребет – домът на семейство Старк. Мрачната му архитектура и изолираното му местоположение го правят перфектен за фентъзи епос.

Продължаваме с Валпургиевата нощ – професионалния празник на вещиците. Своето наименование най-шеметната нощ в годината получава в чест на монахинята, а впоследствие и светица, Валбурга/Валпургия. Смята се, че билките във Валпургиевата нощ придобиват чудодейна сила. Ако забъркате с тях отвара за любимия, той ще забрави за всички останали жени по света.

Ще отскочим и до любимата Странджа, където ще посетим гробницата на египетската богиня Бастет и връх Голямо Градище. Мястото е притегателен център за туристи и любители на мистиката – и то неслучайно, ще разберете защо.

От магичната Странджа се отправяме по най-безопасните маршрути с впечатляващи гледки и най-добрите плажове извън туристическия поток. Прецизно подбраната ни селекция ще направи избора ви далеч по-лесен, приятел и изненадващ. Очаквайте нашите изпитани и доказани с ефикасността си локации за планински бягства от жегите и къщи за гости с подходящата атмосфера, които ще ви откъснат от стреса и напрежението на делника.

Няма как да подминем и любимата на мнозина Гърция. Подбрали сме за вас гръцките острови, престоят в които ще излезе по-малко от 100 лв. на ден. Ще насочим поглед и към две любими дестинации за българите – райското кътче на час и половина от София Аспровалта и магията на Закинтос.

Помислили сме и за пътуващите до Украйна. Ще ви информираме за всички важни и полезни аспекти, които трябва да знаете. Ще обърнем внимание и на бежанците от Украйна към днешна дата.

За финал сме ви подготвили удивителната история на Мартин Гергов и престоят му в Шаолин, както и кулинарните преживявания в Тайланд на Петя Богданова, която е водеща в телевизията на Силвио Берлускони. И още – ще видите къмпинг „Градина“ преди и след застрояването, а мъжката част от аудиторията ще научи как да си извади виза за Света гора (Атон).

