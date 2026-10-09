“СЯКАШ КАМЪК ПАДНА ОТ ПЛЕЩИТЕ МИ”! Феноменът Маринов разваля магии, събира разделени двойки и лекува живота 37 години опит и хиляди истории на надежда: парапсихологът помага на хората да открият пътя към спокойствието и хармонията https://crimes.bg/uncategorized/syakash-kamak-padna-ot-pleshtite-mi-fenomenat-marinov-razvalya-magii-sabira-razdeleni-dvoyki-i-lekuva-zhivota-3/203083 Crimes.bg

Стрес, безсъние, тревожност, семейни конфликти, любовни разочарования и поредица от житейски неуспехи. Когато проблемите изглеждат безкрайни, а надеждата започва да угасва, все повече хора търсят духовна подкрепа. Вече 37 години парапсихологът, ясновидец и енерготерапевт г-н Маринов предлага своя подход към възстановяването на вътрешния баланс чрез енергийно пречистване, точкова терапия и работа с кармичните влияния.

Има моменти, в които сякаш целият свят се обръща срещу нас. Събуждаме се уморени, денят започва с тревога, отношенията с близките се влошават, а успехите в работата остават все по-далечни. Човек губи увереност, спокойствие и вяра, че утрешният ден ще бъде по-добър.

За хората, които търсят отговори отвъд материалния свят, парапсихологът Маринов предлага възможност да погледнат на своите проблеми през призмата на духовните и енергийните практики.

37 години опит, посветени на човешките съдби

Името на г-н Маринов се свързва с дългогодишна практика в областта на ясновидството, парапсихологията и енерготерапията.

В кабинета си в Пловдив той приема хора от цялата страна, които търсят подкрепа при житейски кризи, емоционално напрежение, семейни проблеми и усещане за продължителен застой.

Неговият подход се основава на разбирането, че вътрешната хармония е ключова за пълноценния живот, а енергийните и духовните практики могат да бъдат част от личното търсене на равновесие.

Магии, уроки, родови проклятия и кармични блокажи – какво предлага Маринов?

Според езотеричните вярвания негативните влияния могат да бъдат свързани с нарушен енергиен баланс, блокирани чакри, родови тежести и натрупана отрицателна енергия.

Именно с подобни състояния е насочена работата на г-н Маринов.

В своята практика той предлага:

* Енергийно пречистване на аурата от предполагаеми негативни влияния, уроки и магии.

* Кармично и родово пречистване, насочено към освобождаване от стари житейски модели и духовни тежести.

* Балансиране на чакрите с цел постигане на вътрешна хармония.

* Точкова терапия, съчетана с индивидуални енергийни практики.

* Енергийна защита, която според неговия подход подпомага усещането за спокойствие и сигурност.

* Ясновидски консултации за лични, семейни и житейски въпроси.

Маринов подчертава значението на индивидуалния подход и представя способността си да разпознава проблемите без предварителни подробни обяснения като отличителна черта на своята практика.

„Сякаш камък падна от плещите ми“ – разкази на хора, посетили кабинета му

Сред представените от г-н Маринов свидетелства са истории на хора, които описват значителни промени в живота си след проведените срещи.

Мария Петрова, 43 години, София, разказва, че дълго време е страдала от панически атаки, сърцебиене и безсъние. След посещенията си при Маринов тя споделя, че отново е намерила спокойствие и радост в ежедневието.

Иван Георгиев, 56 години, Пловдив, описва труден период, белязан от бизнес неуспехи и семейни конфликти. Според неговия разказ след енергийните практики постепенно възстановил хармонията в личния си живот.

Елена Тодорова, 38 години, Бургас, споделя за продължителни емоционални и здравословни затруднения. Тя определя срещата с парапсихолога като повратна точка, която ѝ помогнала да възвърне надеждата си.

Красимир Стоянов, 49 години, Варна, разказва за години на хронична умора и физически оплаквания. В предоставеното свидетелство той свързва положителната промяна в своето самочувствие с работата на Маринов.

Снежана Димитрова, 41 години, Стара Загора, споделя, че след период на сериозни семейни конфликти потърсила духовна подкрепа. Днес тя описва отношенията в дома си като значително по-спокойни.

Тези лични разкази са предоставени в рекламните материали за дейността на парапсихолога и не представляват независимо потвърдени медицински резултати.

Понякога новото начало започва с една среща

Когато ежедневието е изпълнено с напрежение, а трудностите се натрупват, желанието за промяна става все по-силно.

За хората, които вярват в духовните практики и търсят индивидуален подход към личните си проблеми, г-н Маринов предлага срещи, посветени на енергийното равновесие, ясновидството и кармичното пречистване.

С 37 години практика зад гърба си той продължава да посреща посетители в Пловдив, воден от убеждението, че вярата, духовната подкрепа и стремежът към хармония могат да имат важно място в човешкия живот.

Не позволявайте на тревогите и житейските трудности да отнемат надеждата ви. Понякога първата крачка към промяната е решението да потърсите подкрепа.

За информация и записване за лична среща с парапсихолога и енерготерапевт Маринов в Пловдив:

Можете да се свържете с феномена Чрез Viber и WhatsApp на номер 0877 14 0961