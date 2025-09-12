Следващата седмица в Travellove.bg – очарователни дестинации и увлекателни истории, които оставят изумяват и вдъхновяват

В заника на лятото, Travellove.bg ви приветства с шеметна доза незабравими пътешествия и вълнуващи разкази за мечтани дестинации. Средата на септември е, а копнежът за нови преживявания и жаждата за емоционални приключения ни води към следващите завладяващи истории, които подбрахме специално за теб.

Започваме по възможно най-хубавия начин, пренасяйки ви не къде да е, а в най-щастливия град в света. Кой е той и защо печели тази класация – ще ви разкажем съвсем скоро. Ще продължим с интригуваща информация къде според легендите можеш да срещнеш самодиви. Ще ви запознаем с подбрани дестинации, прочути с уникалната си кухня. И ще начертаем план как да си планираш от сега посещение при Дядо Коледа в Лапландия.

Продължаваме с вълнуващ пътепис за непознатия Тайланд на карловката Петя Богданова, която е водеща в телевизията на Силвио Берлускони в Италия, а пътешествията по света са нейната страст. Ще разберете кои са топ 5 предложения за бюджетна почивка през септември в малко познати красиви кътчета в Гърция, дадени от гида и изследовател на южната ни съседка Георги Грънчаров. Ще ви информираме какви са възможностите за уикенд в Косово през есента. Ще ви разкажем също защо и къде да отидете в Иран дори и страната да е във военен конфликт, а пътуването да е рисковано.

Ще отскочим и до хималайското село, от което може да видите космоса. Ще научите завръща ли се на мода автостопът, както и за триумфалното прибиране на американския влак от крайбрежието на Мексиканския залив. Както и защо сиренето се превръща в новата причина за пътуване.

И още. Ще научите каква е прецизно подбраната ни селекция от европейски клиники за детокс и отслабване, както и най-препоръчваните фитнес кампове и популярните ретрийти в Бали. И за финал, но не на последно място по значение – каква аптечка трябва да си приготвим по време на път.

Влез в света на Travellove и открий твоя нов свят!

Бъди с нас и занапред – защото Travellove е кътчето, което всяка седмица стартира с ударна доза вдъхновение за пътешествия и живот без граници.

Последвайте ни в Instagram и Facebook за още полезна информация.

Очакваме те!