Следващата седмица TravelLove отваря нови врати към мистерии, приключения и цветни хоризонти

Ще започнем с една спирка в сърцето на Лондон – музея на Шерлок Хоумс, където легендите оживяват, а всяка стая носи духа на най-известния детектив в света.



В Англия ще ви поведем и по един специален маршрут из Ексетър – град с богата история, скрити градини и малки кътчета, които рядко попадат в туристическите справочници. А след това ще се потопим в ритъма на Лондонския Уест Енд – на Лестър Скуеър, където кино, театър и улично изкуство се преплитат в магия.

От там се връщаме у дома – към мрачната страна на България. Подготвили сме пътуване през най-зловещите места у нас – изоставени сгради, прокълнати легенди и мистерии, които и днес карат посетителите да потръпват.

Пътуването продължава към древността – ще влезем в тайните на Египетските мумии и ще потърсим отговори, които хилядолетия пазят в мълчание. Ще се изгубим в магията на Тунис, а в Естония ще ни очакват мъгливите блата, в които красота и зловещо вървят ръка за ръка.

Ще ви разкажем и за едно отдалечено село, което привлича звездобройци от цял свят, както и за град, известен с есенната си приказка, който обаче наложи забрана на инфлуенсърите, за да съхрани спокойствието си.

А ако ви тегли към Азия – ще ви срещнем с японския град без автомобили, където времето тече по-бавно, а есента е като от акварел.

Пътешествието няма да приключи дотук. Ще се отправим към дивото ново крайбрежие на Аржентина, ще обсъдим защо почивките стават все по-скъпи и ще открием защо спортовете за издръжливост се превръщат в новата форма на бягство от стреса.

И за финал – цветно посещение на най-свещения град на Мароко, както и най-добрите съвети за соло пътуване – защото всяко приключение започва със смелата крачка да тръгнеш сам.

Следващата седмица TravelLove е изкушение за сетивата и въображението – от мистерии и древни култури, до нови идеи за свобода, движение и лични открития.

Последвайте ни в Instagram и харесайте страницата ни във Facebook – за да пътешествате с нас, където и да сте.