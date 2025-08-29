Следващата седмица TravelLove отваря нови хоризонти – смели, мистични и вдъхновяващи

Ще започнем с най-важното – безопасността. Подготвили сме ви практичен наръчник за преходи в дивите райони на Европа, защото всяко приключение започва със знанието как да се пазим и да се наслаждаваме спокойно и безопасно на природата.

След това ще се потопим във вътрешното пътуване – соло експедиции, в които срещата със себе си върви ръка за ръка с красотата на природата и културите по света.

От Европа ще прелетим към Азия, за да открием Планината Кайлаш – свещената ос на света, и ще се изправим пред величествената Анапурна – богинята на плодородието и смъртта.

Ще се потопим и в сенчестите светове на мистиката: нигерийските магии Джу Джу, ритуалите Айуаска в Перу, древните руски магически практики – пътуване в непознатото, където реалност и свещено се преплитат.

Ако предпочитате по-леки маршрути, очакват ви теми за седмицата, които ще ви пренесат от зъболекарския туризъм в Турция и въпроса дали е разумен избор, до средновековния чар на Алкмаар и прочутия пазар за сирена. Ще ви покажем защо си струва да изберете Андора пред нейните гигантски съседи, и ще ви изкушим с топ 5 кулинарни изкушения в Бразилия.

Следващата седмица TravelLove е пътуване за душата, сетивата и въображението – от планини и ритуали, до вкусове и градове, които остават завинаги в сърцето.

Последвайте ни в Instagram и харесайте страницата ни във Facebook, за да може винаги да пътешествате с нас!