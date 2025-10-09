Uncategorized

СКАНДАЛ! Развратникът Бербатов заби гимнастичката Мая Пауновска

Свалката станала покрай училището на децата им

Свалката станала покрай училището на децата им

 

Че Димитър Бербатов не може да си държи оная работа в гащите не е тайна за никого. Поредната жертва на необуздания му нагон е бившата гимнастичка от националния отбор, риалити героиня и собственичка на студио по пилатес Мая Паунова. Тя нашумя с участието си в „Островът на 100-те гривни“, когато стана ясно, че е зарязала съпруга си заради сина на някогашната фолклегенда Илиян Михов-Баровеца.

В потвърждение на миналогодишната новина, която само ние съобщихме ексклузивно, двамата се запознали в групов чат покрай училището на децата си. Футболистът бил особено настоятелен да ходи по родителски срещи в школото им в с. Лозен. Както става при подобни банални истории, г-жа Елена Бербатова хал хабер си нямала за истинските му мотиви. Загорял като диво животно, той отивал в училището и детската градина да търси нови жертви сред майките на съучениците на дъщерите си.

Пословичен със своята стиснатост, някогашният футболист отказвал да троши грешни пари по заведения и курорти, и вместо това минавал тънко, избирайки нови секс играчки измежду застарелите и дашни родителки. Така хем бил сигурен, че те ще си мълчат от страх пред мъжете си, хем безплатно ще му пускат в скучните следобеди на отчаяни съпруги.

Мая Паунова обаче имала други планове. Шафрантията рядко се задържала при един мъж, не й пукало с кого си ляга, а офертата на Бербатов да мачкат чаршафите дошла дюшеш. Тя тайно се надявала да го върже за постоянно, защото търсела партньор от “голямото добро утро”, а връзката със Станислав Михов се изчерпала отдавна.

Двамата го правели в дома на госпожа Паунова докато децата ги няма, а Бербатов умирал от кеф, че освен безплатна свIрка получава и терен на аванта, одумват го клюкарите. Верен на гнусния си нагон той далеч не се ограничавал с новата си извънбрачна връзка. Едва дочаквал любовницата му да влезе в банята и да се подмие след като са мърсували, той грабвал телефона и започвал да чати с поредната набелязана майка от вайбър групата на училището в с. Лозен.

Перверзията му стигала до там да си снима еректиралия член през гащите и да го праща на някое дашно мамче докато гимнастичката му сервира кафе след секса, разказват запознати с отвратителния му маниер.

На Мая хич не й пукало, за нея било важно да се похвали пред вип дружките си кой баровец я оножда. Първа за срамната афера научила снахата на Черепа Ива Софиянска-Божкова, с която са особено близки. Тя я подкрепяше още в риалитито, агитирайки познатите си да гласуват за нея. Сега Ива се заела да пуска подбрани слухове към Бербатов колко добра партия е гимнастичката и че е време бившият национал най-сетне да се разведе, а двамата да заживеят под един покрив. Усилията й, естествено удряли на камък, но пък клюката плъзнала из целия хайлайф за да стигне до ушите и на нашата редакция.

Коя е другата фатална родителка, на която Бербо праща мръсни чатове и къде двамата си правят рандевута, очаквайте в следваща гореща статия по темата.

Източник: crimesbg.com

