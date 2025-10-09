СКАНДАЛ! Развратникът Бербатов заби гимнастичката Мая Пауновска

Че Димитър Бербатов не може да си държи оная работа в гащите не е тайна за никого. Поредната жертва на необуздания му нагон е бившата гимнастичка от националния отбор, риалити героиня и собственичка на студио по пилатес Мая Паунова. Тя нашумя с участието си в „Островът на 100-те гривни“, когато стана ясно, че е зарязала съпруга си заради сина на някогашната фолклегенда Илиян Михов-Баровеца.

В потвърждение на миналогодишната новина, която само ние съобщихме ексклузивно, двамата се запознали в групов чат покрай училището на децата си. Футболистът бил особено настоятелен да ходи по родителски срещи в школото им в с. Лозен. Както става при подобни банални истории, г-жа Елена Бербатова хал хабер си нямала за истинските му мотиви. Загорял като диво животно, той отивал в училището и детската градина да търси нови жертви сред майките на съучениците на дъщерите си.

Пословичен със своята стиснатост, някогашният футболист отказвал да троши грешни пари по заведения и курорти, и вместо това минавал тънко, избирайки нови секс играчки измежду застарелите и дашни родителки. Така хем бил сигурен, че те ще си мълчат от страх пред мъжете си, хем безплатно ще му пускат в скучните следобеди на отчаяни съпруги.

Мая Паунова обаче имала други планове. Шафрантията рядко се задържала при един мъж, не й пукало с кого си ляга, а офертата на Бербатов да мачкат чаршафите дошла дюшеш. Тя тайно се надявала да го върже за постоянно, защото търсела партньор от “голямото добро утро”, а връзката със Станислав Михов се изчерпала отдавна.

Двамата го правели в дома на госпожа Паунова докато децата ги няма, а Бербатов умирал от кеф, че освен безплатна свIрка получава и терен на аванта, одумват го клюкарите. Верен на гнусния си нагон той далеч не се ограничавал с новата си извънбрачна връзка. Едва дочаквал любовницата му да влезе в банята и да се подмие след като са мърсували, той грабвал телефона и започвал да чати с поредната набелязана майка от вайбър групата на училището в с. Лозен.

Перверзията му стигала до там да си снима еректиралия член през гащите и да го праща на някое дашно мамче докато гимнастичката му сервира кафе след секса, разказват запознати с отвратителния му маниер.

На Мая хич не й пукало, за нея било важно да се похвали пред вип дружките си кой баровец я оножда. Първа за срамната афера научила снахата на Черепа Ива Софиянска-Божкова, с която са особено близки. Тя я подкрепяше още в риалитито, агитирайки познатите си да гласуват за нея. Сега Ива се заела да пуска подбрани слухове към Бербатов колко добра партия е гимнастичката и че е време бившият национал най-сетне да се разведе, а двамата да заживеят под един покрив. Усилията й, естествено удряли на камък, но пък клюката плъзнала из целия хайлайф за да стигне до ушите и на нашата редакция.

Коя е другата фатална родителка, на която Бербо праща мръсни чатове и къде двамата си правят рандевута, очаквайте в следваща гореща статия по темата.

Източник: crimesbg.com