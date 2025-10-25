С Philips coffee от Техномаркет всеки ден започва с енергия, усмивка и кафе

Регулирай силата и дължината на кафето си и започни всеки ден с енергия, усмивка и кафе изцяло по ТВОЙ вкус! Вземи сега автоматични кафемашини Philips на супер цени, с безплатна доставка и на изплащане с 0% лихва от Техномаркет.

Кафеавтоматът PHILIPS EP5547/90 ще стане част от Вашата кухня на ексклузивната цена от 1,079.00 лв./551.68 €, или за 33.27 лв./17.01 € на месец на изплащане с 48 вноски. Капацитетът му е за 20 напитки, има 05 бара налягане, 5 настройки за силата на аромата и 12 настройки на мелницата. Осигурява регулируема дължина на кафето и млякото, капацитетът му за кафе на зърна е 275 гр., а за водата в резервоара - 1,8 л. Оборудван е с 4 потребителски профила плюс функция за гости.

Кафеавтоматът PHILIPS EP3329/70 само в Техномаркет ще откриете на цена от 669.00 лв./342.05 €, или за 20.63 лв./10.55 € на месец на изплащане с 48 вноски. Вместимостта за кафе на зърна е 275 л., има 12 настройки на мелачката, съвместимост на филтъра AQUACLEAN и 15 BAR налягане на помпата.

Кaфеавтоматът PHILIPS EP1220/00 се предлага в търговската верига за 449.00 лв./229.57 €, или за 13.84 лв. 7.08€ на месец на изплащане с 48 вноски. Капацитетът му е две напитки, оборудван е със сензорен дисплей, керамични мелнички, 12 степени на регулиране и приставка за разпенване.